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Презентация книги «Праздник всем!»
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Презентация книги «Праздник всем!» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru побывал на презентации кулинарной книги «Праздник всем!» и узнал секрет идеальной панна-котты. 19 апреля в кулинарной студии «Culinaryon» состоялась презентация книги «Праздник всем» фуд-фотографа и блогера Насти Понедельник. В кулинарной книге — кстати, очень красиво и вкусно оформленной — собраны рецепты, отлично подходящие для праздничного стола. Здесь можно найти инструкцию по приготовлению утки по-пекински, оливье с домашним майонезом, праздничного грузинского сациви, разнообразной сладкой и несладкой выпечки. Книга особенно понравится любителям десертов благодаря внушительному количеству рецептов как классических бисквитных, так и муссовых тортов. Не обошлось и без печенья «макарон» — именно этот рецепт Настя опубликовала первым в своем ЖЖ.
Настя Понедельник презентует свою кулинарную книгу // фото: Полина Краснова / Sobesednik.ru  Презентация сопровождалась мастер-классом по рецептам из книги. В меню — винегрет с необычным соусом из дижонской горчицы, ростбиф в совершенно волшебном маринаде, а на сладкое — нежнейшая панна-котта с клубничным кули. Гости готовили под присмотром опытного шеф-повара, а затем дегустировали все кулинарные шедевры. Не обошлось и без кулинарных секретов. Как оказалось, для панна-котты нужно использовать семена ванили, а не ванилин. Для того, чтобы правильно извлечь семена ванили из стручков, нужно разрезать стручки и тупым краем ножа — чтобы не задеть волокна — вычистить семечки.
Гостям рассказали, как готовить панна-котту с клубничным кули // фото: Полина Краснова / Sobesednik.ru  Стручки, кстати, не обязательно выбрасывать — их можно положить в сахарницу, и у вас будет натуральный ванильный сахар! Еще их можно, к примеру, добавить в бурбон. Несмотря на то, что названия рецептов звучат довольно замысловато, они очень просты в приготовлении. Должно быть, именно поэтому подписчики и читатели так ценят Настю Понедельник и ее кулинарные книги.
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