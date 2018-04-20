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Росстат: РФ резко увеличила импорт пальмового масла
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Росстат: РФ резко увеличила импорт пальмового масла 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Россия в январе-феврале увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 36,7% в годовом выражении до 170 тыс. тонн, сообщает Росстат. При этом импорт в феврале вырос на 44,1% до 97 тыс. тонн.
При этом импорт пальмового масла в январе-феврале 2017 г. сократился на 17,4%. Между тем импорт кокосового (копрового) масла и масла бабассу уменьшился в январе-феврале на 33% до 9,9 тыс. тонн. Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла вырос в 2,5 раза до 4,4 тыс. тонн. В январе-феврале Россия ввезла 7,8 тыс. тонн сливочного масла (— 46,5%). Импорт мяса снизился в январе-феврале на 18,9% до 60,9 тыс. тонн, мяса птицы — на 9% до 28,3 тыс. тонн. Импорт рыбы увеличился на 27,1% до 85,8 тыс. тонн.
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