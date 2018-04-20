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В кофе «3 в 1» не нашли кофе
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В кофе «3 в 1» не нашли кофе 

Lenta.ru 1 час назад
«Росконтроль» провел исследование кофе «3 в 1» семи брендов и выяснил, что в таком продукте практически отсутствует кофе. Об этом говорится в исследовании на сайте организации.
Специалисты проверили кофе марок «БонКафе Classic», «Петровская Слобода», Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee, Nescafe «Классик» и Clever. Основным ингредиентом оказался сахар — он составляет от 42 до 72 процентов смеси, на долю кофе приходится не более 15 процентов.
«Собственно же кофе занимает в списке весьма скромные позиции, а в образцах «БонКафе», «Петровская Слобода», MacCoffee The original coffee mix он вообще на последнем месте! Это значит, что в составе его мало, а соответственно, и бодрить такой напиток будет не очень сильно», — говорится в исследовании.
Кроме того, в кофе «3 в 1» не оказалось молока или сливок — во всех образцах обнаружены их заменители, что соответствует маркировке. Только один производитель заявил о наличии настоящего сухого цельного молока, однако при исследовании его следов не обнаружили.
В черный списоквнесли только кофе марки «БонКафе Classic» — причинами стали недостоверная маркировка и высокое содержание трансжиров. Кофе марок Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик» добавили в список товаров с замечаниями. Рекомендованными к покупке оказались кофе марок «Петровская слобода», MacCoffee и Clever.
Ранее «Росконтроль» провел исследование наиболее популярных у россиян марок пельменей. Проверку не прошли бренды «От Ильиной», «ЛожкаревЪ», «У Палыча» и «Ближние горки» — в них обнаружили сальмонеллы и листерии.
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