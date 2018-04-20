Ещё
В пакетиках «3 в 1» отсутствует кофе и молоко
Далее:
Читайте также:
Ещё

В пакетиках «3 в 1» отсутствует кофе и молоко 

News.ru 1 час назад
«Росконтроль» на своём сайте опубликовал итоги исследования кофе «3 в 1» семи брендов. Оказалось, что в продукте практически отсутствует кофе.
Отмечается, что основным ингредиентом оказался сахар. Он составляет 42 до 72 процентов смеси, на долю кофе приходится не более 15 процентов.
В кофе «3 в 1» не оказалось молока или сливок. Специалисты обнаружили их заменители, которые соответствуют маркировке. Один из производителей указал, что в составе есть настоящее сухое цельное молоко, однако исследование показало, что его там нет.
В одной из марок кофе обнаружено содержание трансжиров.
News.ru: последние новости
«Грязное» пятно на 150 м обнаружили в водах Сибири Создателю масла «Новичок» предложили выпустить мороженое «Зимняя вишня» У россиян отобрали сыр без молока
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать28
За какой секс женщины готовы платить27
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Фитнес-модель публикует снимки неидеального тела2
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение