В пакетиках «3 в 1» отсутствует кофе и молоко

«Росконтроль» на своём сайте опубликовал итоги исследования кофе «3 в 1» семи брендов. Оказалось, что в продукте практически отсутствует кофе.

Отмечается, что основным ингредиентом оказался сахар. Он составляет 42 до 72 процентов смеси, на долю кофе приходится не более 15 процентов.

В кофе «3 в 1» не оказалось молока или сливок. Специалисты обнаружили их заменители, которые соответствуют маркировке. Один из производителей указал, что в составе есть настоящее сухое цельное молоко, однако исследование показало, что его там нет.

В одной из марок кофе обнаружено содержание трансжиров.