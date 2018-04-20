Альтернатива алкоголю: напитки для снятия стресса

Принято считать, что лучшее средство от стресса — это алкоголь. На самом деле это не так! Чрезмерное употребление спиртного чревато зависимостью и другими проблемами со здоровьем. Избавиться от нервного напряжения и усталости отлично помогут коктейли из натуральных ингредиентов. SPB.AIF.RU рассказывает, как быстро и просто приготовить напитки-антистресс дома.

Вишнево-шоколадный коктейль

Коктейль с добавлением вишни поможет улучшить качество вашего сна благодаря содержанию вещества, которое успешно заменяет мелатонин. А ваниль и шоколад лучше любого ромашкового чая снимут стресс и избавят вас от тревожности.

Для приготовления понадобится:

Вишневый сок — 200 мл,

Ванильный экстракт — несколько капель,

Темный шоколад — 40 г Способ приготовления:

Налейте в емкость вишневый сок и добавьте туда 2-3 капли ванильного экстракта. Можно использовать и палочку ванили: ее следует подержать в соке примерно 5 минут, а потом вынуть. Шоколад растопите на водяной бане до однородной консистенции и добавьте к соку. Тщательно размешайте напиток. Коктейль готов!

Имбирный напиток

Имбирь очень полезен для организма. Он не только вернет вам спокойствие, но и поможет решить проблемы с пищеварением. Наиболее эффективен имбирь в сочетании с цитрусовым соком.

Ингредиенты:

Корень имбиря — кусочек 2 на 2 см,

Лимон, лайм или апельсин — 1 долька,

Кипяток — 200 мл,

Мед — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Возьмите имбирь и залейте его кипятком. Можно использовать и молотый имбирь: понадобится неполная чайная ложка. Дождитесь, пока вода остынет и выжмите туда же сок из цитрусового фрукта. После этого добавьте в напиток мед и размешайте. Пить такой коктейль рекомендуется незадолго до сна.

Миндальный коктейль с авокадо

Ингредиенты, входящие в состав этого напитка, зарядят вас энергией и мгновенно снимут хандру и стресс. Кроме того, коктейль богат витаминами, и прилив сил вам обеспечен!

Для приготовления нам понадобится:

Миндальное молоко — 250 мл,

Авокадо — ½ шт.,

Лимон — ½ шт.,

Фундук — 1 шт.

Приготовление:

Авокадо очистите и порежьте на небольшие дольки, а затем измельчите в блендере до пюреобразного состояния. Фундук необходимо истолочь в крошку и добавить к авокадо. Туда выжмите сок из половинки лимона. Залейте полученную смесь заранее охлажденным миндальным молоком и тщательно размешайте. Для этого можно опять же воспользоваться блендером. Перелейте коктейль в бокал и украсьте долькой лимона и веточкой мяты. Приятного аппетита!

Овощной микс

Многие недооценивают полезные свойства овощей. Такой витаминный коктейль прогонит стресс и состояние тревожности. Помимо этого, этот напиток прекрасно утолит чувство голода и даже сможет заменить вечернюю трапезу.

Ингредиенты:

Салатные листы — 4 шт.,

Помидоры — 2 шт.,

Стебель сельдерея — 2 шт.,

Вода — 100 мл,

Петрушка — 1 пучок

Способ приготовления:

Вымойте овощи, помидоры очистите от кожуры. Это легко сделать, подержав их пару минут в кипятке, а потом погрузив в воду со льдом. Сложите все ингредиенты в чашу блендера, залейте водой и измельчите массу до однородного состояния. В напитке не должно быть комочков! Оставьте коктейль в холодильнике на 2 часа. После этого он будет готов к употреблению.

Мятный коктейль с грушей

Такой напиток станет настоящим сюрпризом для гурманов. Этот коктейль с необычным и свежим вкусом борется со стрессом и поможет вам избавиться от всех негативных эмоций. Мята и мед подарят хорошее настроение, а груша добавит «изюминку» в напиток.

Для приготовления нам понадобится:

Мята — 50 г,

Вода — 200 мл,

Груша — 1 шт.,

Мед — 1 ст.л,

Овсяные хлопья — 20 г Способ приготовления:

Мяту промойте, положите в кастрюльку и залейте водой. Грейте на плите, пока отвар не закипит. Остудите. Грушу очистите от кожуры, удалите из нее сердцевину и нарежьте небольшими дольками. Сложите кусочки фрукта в блендер, добавьте туда же овсянку и измельчите. В полученную массу положите мед. Залейте все ингредиенты мятным настоем и перемешайте до полного растворения меда. Процеживать напиток не нужно. Такой коктейль лучше всего выпить сразу, чтобы в нем сохранились все полезные свойства.