Овощные намазки Ольги Морозенко

Ольга Морозенко — выпускница поварской школы

Ragout и консультант по здоровому питанию, финалистка

кулинарного шоу «МастерШеф», а еще — шеф нового ресторана

«Крым мой».

В его меню — не традиционная крымская еда (хотя там есть, например, лагман), а скорее вариации на тему крымских гастрономических традиций — сплава традиций татарских, греческих, русских и украинских.

В холодных закусках «Крыма» есть три отличных овощных намазки — того, что еще часто называется английским словом «дип». Нечто среднее между соусом и паштетом, то, что можно намазывать на хлеб или во что этот хлеб (или овощи) можно макать.

Мы узнали у Ольги их рецепты: итак — свекольная, баклажанная и морковная намазки. Во всех трех в основе нут, так что можно назвать их и хумусами.

Хумус со свеклой и козьим сыром

«Сочетание свеклы и козьего сыра — это уже классика. Сладкое и соленое — наверное, поэтому оно всем и нравится. Хотелось повторить это сочетание, но уйти от привычного всем формата

салата.

Вкус состоит из запаха и самого вкуса. Если у нас заложен нос, то мы не почувствуем, что у нас по рту:

горькое, сладкое, кислое. Поэтому ароматика очень важна. В данном

случае за аромат отвечает лимонное масло. Оно дает и яркий

аромат цедры лимона, и свежесть, и запоминающееся послевкусие. Мы покупаем уже готовое масло, но можно взять оливковое

масло, добавить в него цедру лимона и дать как следует настояться.

В основе всех намазок — отварной нут, он нужен для того, чтобы связать все ингредиенты между собой. Это база, не дающая намазке растекаться по тарелке, придающая текстуру».

Хумус со свеклой и козьим сыром

Рецептом с нами поделилась шеф-повар ресторана «Крым мой» Ольга Морозенко.

Баклажанный хумус

«Я очень люблю бабагануш, но здесь есть не только печеный баклажан, но и ялтинский лук. Вкус у баклажана, соединенного с нутом, довольно гладкий, мы его обогащаем за счет ароматного кунжутного масла. Еще баклажан на вкус довольно простой. Намазку

можно усложнить за счет сельдереевого масла, оно придаст закуске свежести.

Делается масло просто: листочки сельдерея бланшируются, потом из них выжимается сок, его мы добавляем в оливковое масло и настаиваем».

Хумус баклажанный

Рецептом с нами поделилась шеф-повар ресторана «Крым мой» Ольга Морозенко.

Морковный хумус

«Своеобразный вкус

печеной моркови, наверное, все помнят с детства, но несколько подзабыли. А зря, вкус этот очень яркий. Подсолнечное масло дает этой намазке совершенно сумасшедший аромат и особенно проявляется семечками в послевкусии. Так что добавить сюда жареные семечки — логичный шаг, они отвечают еще и за хрустящую текстуру».

Хумус морковный

Рецептом с нами поделилась шеф-повара ресторана «Крым мой» Ольга Морозенко.