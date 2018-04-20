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Теория заговора. Русская кухня против европейской
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Теория заговора. Русская кухня против европейской 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
22 апреля в 12:15 на Первом канале вас ждет любопытная передача-расследование. Она — о том, что волнует абсолютно всех. О еде!
Не секрет, что с каждым годом мы болеем все больше и чаще. И виним в этом что? Конечно, стресс и экологию. Но на самом деле своих истинных врагов мы не знаем в лицо. Вот они — греческий салат, сардельки, макароны и другие продукты, которые не являются традиционно русскими. Мы забыли о русской кухне! А ведь в ней наша сила. Русская кухня создавалась веками, с учетом особенностей нашего климата, природных условий и традиций. Чтобы мы жили долго и меньше болели. И в передаче будут названы блюда русской кухни, которые подарят богатырское здоровье и долгую молодость.
Сметана — это исконно русский продукт, ее мы едим с XVII века. А весь остальной мир попробовал ее лишь в конце XIX-го. Тогда иностранцы прозвали сметану «русскими сливками», впрочем, так иногда ее называют и по сей день. В передаче расскажут историю 19-летнего тульского фермера, который делает сметану по рецепту своей бабушки. Многие супы и соусы в Европе готовятся на основе сметаны. Правда, у них она называется фреш-крем. Создатели фильма все попробуют и расскажут, что вкуснее! А еще пометят лучших гастроэнтерологов Москвы. А еще нам расскажут, как понять, что сметана натуральная. Добросовестные производители покажут, как за минуту дома проверить, не добавили ли в сметану стабилизаторы.
Следующий истинно русский и очень полезный продукт — квас. Сладкий газированный напиток. Не может не прийти в голову прямая ассоциация с современной газировкой, о вреде которой все знают. Но ведь квас, по сути, тоже недалеко ушел! И в нем есть сахар и газы. Почему же тогда врачи про газировку говорят — яд, а про квас — суперфуд? Это объяснят врачи. И еще нам расскажут, как выбирать по-настоящему полезный квас. Конечно, самый полезный и вкусный — это тот, который сделан собственными руками. Домашний квас по рецепту своей бабушки с нами приготовит Анастасия Стоцкая.
Сладости. Весь мир восстал против сахара. И действительно, 90% сладостей только вредят организму, но вот есть истинно русские сладости, которые, наоборот, полезны. Например, пастила. Нам расскажут, как делают пастилу правильную, и с каким составом полезная сладость превращается во вредную гадость — то есть научат выбирать правильный и полезный продукт.
А еще там расскажут о блюдах русской кухни. О том, чем бефстроганов полезнее стейка и откуда он, первый, взялся. Ну и еще возникнут забавные ассоциации. Например, в старину на Руси было блюдо, которое называлось «векошник». Делалось оно на следующий день после праздников. На тесто клали то, что осталось от застолья — и запекалось как пирог. Не напоминает пиццу? Так что можно сказать, что пицца для нас — не такое уж чужеродное блюдо. Правда, современную пиццу обвиняют во всех грехах — мол, пользы в ней нет, от нее только поправляешься. Оказывается, можно есть пиццу и не толстеть, и даже получать пользу. А еще можно с помощью простой салфетки чуть ли не вполовину уменьшить калорийность пиццы. Диетолог голливудских звезд и моделей расскажет, как это сделать.
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