5 продуктов для крепкой памяти

Продукт №1 Орехи богаты микроэлементами, которые необходимы для лучшей работы всего организма, и мозга в частности. Их достаточно съедать небольшую горсть в день. Кстати, они прекрасно утоляют голод. Помогут улучшить память и тыквенные семечки.

Продукт №2 В рыбе содержится фосфор, который просто необходим для профилактики болезни Альцгеймера. Диетологи советуют выбирать нежирные сорта. Мозгу нужно не менее регулярное и полезное питание, чем желудку.

Продукт №3 Шпинат не самый вкусный, и поэтому не распространенный продукт, а напрасно — он очень полезен. Врачи рекомендуют регулярно употреблять зеленые овощи, они улучшают реакцию.

Продукт №4 Перед решением важной задачи съешьте яблоко. Вы поможете мозгу «переварить» полученную информацию. Передохнув во время перекуса, вы дадите возможность своей голове принять нестандартное решение.

Продукт №5 Как утверждают ученые, если вы будете добавлять в напитки гранатовый сок, шалфей и куркуму, то сможете избежать старческого слабоумия.