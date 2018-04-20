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5 продуктов для крепкой памяти
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5 продуктов для крепкой памяти 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Продукт №1  Орехи богаты микроэлементами, которые необходимы для лучшей работы всего организма, и мозга в частности. Их достаточно съедать небольшую горсть в день. Кстати, они прекрасно утоляют голод. Помогут улучшить память и тыквенные семечки.
Продукт №2  В рыбе содержится фосфор, который просто необходим для профилактики болезни Альцгеймера. Диетологи советуют выбирать нежирные сорта. Мозгу нужно не менее регулярное и полезное питание, чем желудку.
Продукт №3  Шпинат не самый вкусный, и поэтому не распространенный продукт, а напрасно — он очень полезен. Врачи рекомендуют регулярно употреблять зеленые овощи, они улучшают реакцию.
Продукт №4  Перед решением важной задачи съешьте яблоко. Вы поможете мозгу «переварить» полученную информацию. Передохнув во время перекуса, вы дадите возможность своей голове принять нестандартное решение.
Продукт №5  Как утверждают ученые, если вы будете добавлять в напитки гранатовый сок, шалфей и куркуму, то сможете избежать старческого слабоумия.
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