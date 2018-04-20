5 веществ, необходимых нашему организму

Калий

Он необходим для поддержания в норме артериального давления и водного баланса в организме, правильной работы мышечных и нервных клеток. Основные причины нехватки калия очень просты: несбалансированное питание, постоянное употребление в пищу полуфабрикатов, подверженность стрессам. Его недостаток приводит к аритмии, хрупкости костей, неврозу, депрессии, почечной недостаточности. Суточная норма калия 3–5 г. Его можно получить из печеного картофеля, кураги, шпината.

Клетчатка

Она необходима для правильной работы кишечника, очищения организма, поддержания сахара в норме. Ее нехватка чревата сахарным диабетом, повышением холестерина, запорами. Рекомендованная суточная норма вещества от 21 до 38 г. Наиболее богаты клетчаткой фасоль, малина, киноа.

Кальций

Необходим для крепости зубов и костей, нормальной работы мозга, свертываемости крови. Причины нехватки кальция: несбалансированное питание и большое количество потребляемого кофеина, который вымывает кальций из организма. Его недостаток приводит к кариесу, сердечной недостаточности, остеохондрозу. Чтобы получить суточную дозу в 1—1,2 г, ешьте брокколи, мак и миндаль.

Витамин D Причины нехватки витамина D довольно просты: это недостаток солнца, несбалансированное питание и стрессы. В итоге мы теряем работоспособность, чаще болеем, у нас низкий иммунитет. Витамин можно получить из рыбы.

Железо

Это, наверное, самый важный элемент для женщин. При его недостатке становятся сухими и ломкими волосы и ногти, истончается кожа. Очень часто причиной нехватки железа становится питание, ведь наш организм не может самостоятельно синтезировать этот элемент, а получает его только из пищи. Мы регулярно теряем железо в процессе опорожнения кишечника и во время менструации. Ешьте говядину, устрицы и куриную печень.