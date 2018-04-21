Похмелье? Давай, до свидания! Что съесть на утро после вечеринки, чтобы стало хорошо

Самый верный способ от похмелья — не пить накануне. Правда, он подходит не всем и не всегда.

Кадр из фильма «Побег из Вегаса»

В жизни многих из нас наступал момент, когда мы спрашивали у поисковика, как избавиться от похмелья. За годы практики, методом проб и ошибок любители и профессионалы пивбола находят для себя оптимальные и действенные способы борьбы с последствиями, поэтому не будем о них говорить.

Лучше подумаем, что бы такого съесть в грустный день после веселого вечера, чтобы не стало хуже, а, наоборот, полегчало. Playboy спешит тебе на помощь и делится антипохмельными рецептами.

Куриный суп Недавно мы рассказывали о супе из желудка коровы и головы козы, которым лечат похмелье в Камбодже. Но если такие радикальные методы лечения тебе не по вкусу, то может помочь и более традиционное первое: солянка, щи, борщ, рассольник, окрошка, уха. Или специальный похмельный суп. Он поможет избавиться от головной боли и устранит тошноту.

Нам понадобятся:

Куриный бульон — 250 мл Филе курицы — 100 г Консервированные томаты — 2 шт.

Яичная лапша — 50 г Ассорти из свежих или замороженных овощей (морковь, капуста, спаржа и другие) — 150 г Небольшая луковица — 1 шт.

Мелко нарезанная зелень базилика — на кончике ножа

Подсолнечное масло — чайная ложка

Соль — по вкусу

Мелко нарежем луковицу и немного обжарим в подсолнечном масле. Затем вливаем куриный бульон в небольшую кастрюльку и ждем, пока он закипит. Теперь добавляем в него обжаренный лук и нарезанное небольшими кусками куриное мясо.

Засекаем 15 минут. Когда они закончились, отправляем в кастрюлю лапшу и измельченные овощи. Варим до полной готовности всех ингредиентов. За пару минут до окончания готовки наступает очередь консервированных томатов. Посолим, добавим базилик и дадим супчику настояться полчаса.

Старинное русское блюдо «Похмелье»

Проблема избавления от последствий злоупотребления горячительными напитками появилась не вчера. И ее актуальность всегда была острой. Поэтому, выпив с утра таблетку современного средства от похмелья, на обед можно приготовить старинное блюдо, которое усилит ее эффект.

Нам понадобятся:

Баранина (мякоть или на кости) — 1 кг Соленые огурцы (именно соленые, не маринованные!) — 750 г Лимон — 1 шт.

Перец черный — от души

Баранину нужно залить холодной водой и отварить до готовности. Огурцы нарезаем длинными ломтиками, а из лимона выжимаем сок. Далее в горячий бульон с мясом добавляем огурчики, рассол, лимонный сок и много перца.

Варим почти до кипения и выключаем при появлении первых пузырьков. При желании в конце готовки можно добавить в похлебку еще и столовую ложку уксуса, но это не обязательно.

Салат из квашеной капусты с солеными огурцами

Еще один рецепт, проверенный временем. Квашеная капуста и огурцы — наши лучшие друзья с похмелья, потому что помогают восстановить баланс минеральных веществ, которые мы потеряли в неравной битве с алкоголем.

Нам понадобятся:

Квашеная капуста — 200 г Соленые огурцы — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук фиолетовый — 1 шт.

Масло подсолнечное — 4 ст. л.

Укроп свежий — 0,5 пучка

Горчица русская — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Варим картошку, чистим и режем кубиками, огурцы режем той же формы. Добавляем квашеную капусту и нарезанный лук. В качестве заправки используем смесь масла с горчицей. Солим и засыпаем измельченным укропом. Хорошо мешаем и едим.

Горячий салат с фасолью

Силы начинают потихоньку возвращаться к тебе? Отлично! Значит, можно порадовать желудок горячим мексиканским вторым, после которого жизнь должна наладиться окончательно.

Нам понадобятся:

Рис, белый или коричневый — 100 г Сладкий перец — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Томатный соус — 20 г Консервированная фасоль — банка

Консервированная кукуруза — банка

Перец чили — 0,5 ложки

Тертый сыр — 150 г Отварим рис в подсоленной воде в течение 10-12 мин. Нарежем и потушим перец и лук в разогретом масле. Теперь добавим к ним фасоль и кукурузу, готовый рис и перец чили. Перемешиваем и посыпаем тертым сыром.