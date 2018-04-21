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Томатный суп гаспачо
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Томатный суп гаспачо 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
болгарский перец запеченный — 40 г  авокадо — 40 г  мясо камчатского краба — 40 г  клубника — 30 г  томаты пилати очищенные — 300 г  оливковое масло — 20 г  кинза — 5 г  Приготовление:
Томаты пилати пробиваем в блендере, солим, перчим и добавляем лимонный сок. Запеченный перец и авокадо очищаем от кожуры и семян и нарезаем кубиком. Клубнику также нарезаем кубиком и смешиваем с рубленой кинзой. Очищаем мясо краба. На дно тарелки выкладываем перец, авокадо, клубнику и краба. Вокруг наливаем томатный соус, украшаем веточкой кинзы.
Фото: архив ресторана
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