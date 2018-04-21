10 мифов о злаках

СодержаниеЗлаки способствуют ожирениюВсе злаки на один вкусУглеводы вредныЗлаки стимулируют аппетитУпотребление злаков приводит к дефициту минераловОбогащенные злаки полезнееЗлаки вызывают воспалительные процессыГлютен вредит здоровьюПшеница провоцирует болезнь АльцгеймераМюсли — вкусный аналог цельного зерна

Многие взрослые к кашам относятся настороженно — еще свежи воспоминания из детства, когда приходилось есть массу неоднородной консистенции, без особого вкуса. Но каша может быть вкусной — просто нужно правильно ее готовить! Злаки богаты клетчаткой, витаминами и другими ценными микроэлементами, полезными для здоровья. Однако есть мифы, которые портят их «репутацию». Какие же заблуждения мешают правильно питаться?

Злаки способствуют ожирению

Всего семейство злаковых насчитывает более 700 видов. К самым распространенным относят рожь, рис, овес, кукурузу, ячмень, пшеницу, Также к злакам относится просо, тефф, тритикале, спельта, киноа, амарант, дагусса, кускус. Злаки богаты растительным белком, который содержит ценные аминокислоты. Он легко усваивается организмом и насыщает его полезными микроэлементами. Углеводы, входящие в состав, дают заряд энергии. Злаки — природный сорбент, они мягко очищают организм, а также снижают уровень холестерина, предотвращают застои желчи.

Каждый из видов полезен по-своему. Рис стимулирует пищеварение, рекомендован при диарее, укрепляет нервную систему. Перловая крупа нормализует стул, в ее составе очень много витаминов. Пшено полезно при проблемах с сердцем и сосудами. Кукуруза предотвращает развитие атеросклероза, укрепляет стенки сосудов. Овес способствует снижению уровня холестерина, нормализует артериальное давление.

Важно понимать, что зерна могут быть цельными и обработанными. Последние менее полезны, они подвергаются обработке в промышленных условиях, в результате чего меняется их состав и структура, разрушаются ценные элементы и витамины. Они дают «пустые» калории.

Цельные зерна содержат много клетчатки, которая предупреждает развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, предотвращает ожирение.

Совет!

Замените все рафинированные злаки цельнозерновыми продуктами. Перед тем, как положить товар в корзину, внимательно читайте упаковку.

Все злаки на один вкус

На самом деле, каждое зерно имеет свой особенный вкус. Если вы не любите просо, не спешите отказываться от пшеницы или кукурузы. Варите разные каши, экспериментируйте со способом приготовления. Можно варить или запаривать, тушить, подавать с фруктами или кокосовым молоком.

На заметку!

Согласно традиционной китайской медицине, отказ от сахара пройдет легче, если вы замените его просом. Это зерно снижает тягу к сладкому.

Углеводы вредны

Сторонники диет часто «играют» со своим здоровьем и полностью отказываются от углеводов, боясь набрать лишние килограммы. Углеводы делятся на сложные и простые — последние действительно стоит убрать из рациона. А сложные углеводы необходимы людям, которые хотят отлично выглядеть и прекрасно себя чувствовать. Они содержатся в злаках, овощах, зелени. Сложные углеводы дают заряд энергии и способствуют пищеварению.

А вы знали?

Многократные исследования показали, что у детей, из рациона которых убрали крупы, появились признаки реминерализации зубов. Эмаль стала разрушаться, беспокоил кариес. Когда в рацион вернули злаки, состояние зубов значительно улучшилось.

Злаки стимулируют аппетит

Этот миф порождает современная пищевая промышленность. Обработанные злаки сильно отличаются по составу от цельных зерен. Особенно жаркие дискуссии разгораются вокруг пшеницы. Культивируемые сорта содержат глютен, который усиливает аппетит. А также в обработанных зернах есть амилопектин — это углевод, который быстро усваивается организмом и провоцирует скачок сахара в крови. А также из-за всплеска инсулина накапливается внутренний жир.

Это интересно!

Многочисленные исследования показали, что люди, которые регулярно употребляют ненасыщенные жиры и сложные углеводы (ячмень, овес, бобы), постепенно избавляются от висцерального жира.

Употребление злаков приводит к дефициту минералов

Существует заблуждение, что у людей, которые часто едят злаки, наблюдается дефицит минералов в организме. Фитиновая кислота, которая содержится в зернах, нарушает усвоение полезных веществ.

Однако американские диетологи считают, что это возможно только в том случае, когда человек употребляет злаки и придерживается несбалансированной диеты. В результате пища теряет свою ценность, рацион не сбалансирован — тогда фитиновая кислота играет роль «убийцы» минералов.

А как на самом деле?

Фитиновая кислота является антиоксидантом и помогает избежать развития многих заболеваний.

Обогащенные злаки полезнее

Некоторые люди считают, что злаки, искусственно обогащенные витаминами, полезнее цельнозерновых. Однако они теряют клетчатку и минералы. Поэтому диетологи рекомендуют отдать предпочтение цельному зерну.

Злаки вызывают воспалительные процессы

Этот миф появился из-за того, что зерна в конечном итоге превращаются в глюкозу. А сахар может стать причиной широкого спектра заболеваний. Он вызывает воспалительные процессы и приводит к лишнему весу.

Однако ученые Гарвардского университета доказали, что регулярное употребление цельного зерна, наоборот, уменьшает воспаление. Но это не относится к очищенному зерну или муке.

Помните!

Злаки отлично сочетаются с сыром и молочными продуктами. Кальций способствует лучшему усвоению полезных элементов.

Глютен вредит здоровью

Научного подтверждения того, что глютен вредит здоровью, нет. Поэтому он не является противопоказанием к употреблению злаков. Но иногда наблюдается непереносимость глютена — это индивидуальная особенность организма. В этом случае, конечно, стоит отказаться от некоторых продуктов, в частности, от пшеницы, ячменя. Также нельзя употреблять глютен людям, у которых диагностирована целиакия. Их иммунная система его атакует, поражая органы и ткани.

Пшеница провоцирует болезнь Альцгеймера

Злоупотребление продуктами, в составе которых много сахара и углеводов, может привести к развитию болезни Альцгеймера. Однако необработанная пшеница намного полезней сладостей и мучных изделий. Она содержит много ценных элементов, которые необходимы организму. К тому же, она долго переваривается и дает заряд энергии.

Мюсли — вкусный аналог цельного зерна

Это совсем не так. Мюсли и различные хлопья тяжело усваиваются организмом и раздражают пищеварительный тракт. При производстве зерна сильно нагревают и подвергают давлению — это разрушает их состав, многократно снижает пользу.

Мюсли относятся, скорее, к десерту или лакомству, которое можно иногда себе позволить. Их не стоит ставить в один ряд со злаками.

Но не стоит злоупотреблять злаками. Чувство меры — это то, что помогает сохранить естественный баланс.

Комментарий экспертаЕлизавета Киселева, эндокринолог и диетолог

Злаки — это кладезь витаминов, углеводов, белков и других микроэлементов, которые необходимы для нормальной работы организма. Они способствуют пищеварению, улучшают состояние кожи, благотворно влияют на сердце, сосуды и нервную систему.

Каждый вид злаков имеет свой состав и, соответственно, приносит определенную пользу. Поэтому стоит чередовать и использовать разные крупы.

Если вы хотите сбросить лишний вес, ежедневно съедайте небольшую горсть злаков. Они нормализуют обмен веществ и способствуют похудению.

Злаки — продукт очень полезный, но рассматривать его как базовый все же не стоит. Обязательно сочетайте крупы с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами. Чтобы польза злаков была максимальной, дополняйте их продуктами с высоким содержанием протеинов.

Если у вас аллергия на глютен, привычные крупы можно заменить теффом. Это африканский злак, который сейчас продают по всему миру. Он не содержит глютен, но богат витаминами и ценными элементами. Готовить его очень легко — достаточно просто залить молоком.

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