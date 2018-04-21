Как готовить бекон в духовке: советы и лайфхаки

Бекон — противоречивый продукт. Казалось бы, его однозначно нельзя назвать самым полезным продуктом в мире, но если употреблять его в умеренных количествах, то ничего плохого не случится.

Хрустящий бекон часто готовят на завтрак и подают к столу с яйцами. А еще в бекон можно завернуть спаржу, морепродукты и даже птицу (он помогает сохранить все соки внутри). Порубленный бекон можно добавить в качестве топинга в супы, закуски и салаты — небольшая, но такая заметная и важная гастрономическая изюминка.

Советуем не обжаривать бекон на сковороде, а готовить его в духовке. Такой способ поможет приготовить равномерно хрустящий, томленый и аппетитный бекон, а на сковороде есть риск его пережарить и подпалить, получив вместо вкуса дымка нечто несъедобное.

Делимся полезными советами, которые помогут вам приготовить идеально хрустящий бекон. Это совсем не сложно!

Поклонники бекона, которые привыкли готовить его на сковороде, могут удивиться и даже возмутиться такому повороту, но бекон действительно получается вкуснее и аппетитнее в духовке. Но это не единственные причины. Рассказываем, почему вам понравится готовить бекон в духовке гораздо больше, чем на сковороде.

Духовка экономит время и позволяет приготовить больше бекона за меньший срок. Это выручает, когда вам предстоит подать завтрак, обед или ужин на большую компанию. Сковорода же вмещает лишь пару ломтиков бекона — процесс может заметно затянуться.

Когда бекон обжаривается на сковороде, на кухне остаются заветные последствия этого процесса. Вся плита покрывается масляными и жирными пятнами, которые потом приходится долго и упорно устранять. С духовкой проще — бекон не шкварчит и не «фонтанирует» каплями жира, которые хаотично перемещаются под действием горячих температур.

Приготовление бекона в духовке экономит время и освобождает его для других кухонных задач. Это позволяет грамотнее распоряжаться собственным временем. Пока бекон запекается в духовке, вы можете взбить яйца для омлета, приготовить фреш или вымыть посуду. Эти 15 минут принадлежат только вам!

Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить идеальный бекон в духовке.

Обязательно застелите противень или форму пергаментом для запекания. Есть альтернатива — алюминиевая фольга, но от ее использования лучше отказаться. Бекон прилипает к фольге и с трудом отдирается от нее, а еще фольга может порваться — в результате весь противень покроется жиром, и его придется долго отмывать. Пергамент универсальнее, так что используйте именно его.

Конечно, вы можете сперва отправить бекон в духовку и только потом начать ее прогревать. Правда, вряд ли это того стоит. На результат это никак не повлияет, но может стать причиной лишних трудновыводимых загрязнений. Жирные пятна, которые попали на поверхность комнатной температуры, а потом нагрелись, выводятся с большой сложностью.

Наша задача заключается в том, чтобы приготовить идеально хрустящий бекон. Он получится таким при высоких температурах. Смело прогревайте духовку на 200 градусах в течение 10 минут, прежде чем отправить в нее противень с беконом.

Время запекания составляет примерно 10-15 минут. Все зависит от желаемой степени готовности и хруста. В середине приготовления вы можете достать противень, чтобы перевернуть бекон — это не повредит.

После приготовления бекона остается много жира. Не спешите его выбрасывать — перелейте его в стеклянную банку через сито и отправьте в холодильник. Этот жир богат питательными веществами и еще не раз выручит вас на кухне. Его можно добавлять в мясные блюда, в пережарку для супа, в бульоны. Вкус блюда получится интереснее и насыщеннее. На этом жире можно даже обжаривать яйца и другие продукты.

После того как вы сохраните лишний жир, оставшийся после приготовления бекона, поместите бекон на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Сверху накройте бекон еще одним слоем полотенец. Они впитают в себе остатки жира. Оставьте бекон в таком виде на 5-10 минут, а затем используйте для приготовления блюда из вашего меню.

Готовить бекон вовсе не сложно. Все действия пошагово и последовательно проиллюстрированы в видео. Посмотрите его, чтобы еще раз закрепить в своей голове советы из нашей статьи.

Вам понадобятся:

Бекон — 1 упаковка

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Застелите противень или форму пергаментом для запекания.

Выложите ломтики бекона рядом друг с другом на пергамент. Отправьте в разогретую духовку на 10-15 минут.

Достаньте противень из духовки, воспользуйтесь щипцами и переместите ломтики бекона на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Накройте еще одним слоем полотенец сверху.

Используйте бекон в других блюдах или подайте к столу в составе завтрака.