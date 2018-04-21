Пять компактных и очень полезных гаджетов для кухни

Современные кухни буквально «напичканы» гаджетами. Некоторые из них отличаются крупными габаритами и высокой стоимостью — к примеру, холодильники, мультиварки, аэрогрили и кухонные комбайны, а другие компактны и стоят недорого — к таким гаджетам относятся чесночный пресс, нож для пиццы, слайсер. У гаджетов из обеих групп есть и общее: они упрощают процесс готовки и экономят время.

KitchenMag делится подборкой полезных, компактных и доступных гаджетов, которые однозначно сделают вашу кулинарную жизнь вкуснее, проще и увлекательнее.

Нет способа быстрее измельчить чеснок, чем воспользоваться специальным прессом. И это не удивительно, ведь он создан для того, чтобы максимально упростить и ускорить этот процесс. Нож и разделочная доска заслуженно проигрывают в этой борьбе. Выбирайте пресс побольше (чтобы можно было раздавить сразу несколько зубчиков) и с встроенным устройством для выталкивания чеснока.

Многих пугает, что чесночный пресс тяжело мыть, но это не так: остатки чеснока удаляются обычной водой без всякого труда.

Термометр просто необходим тем, кто обожает готовить блюда из мяса и птицы. С его помощью так просто проверить, готово ли мясо внутри. Увы, по внешнему виду это определить не так уж и просто. Только при соблюдении правильной температуры мясо получается нежным, сочным и вкусным. Выбирайте современные модели с простым управлением и дисплеем, на котором отображается информация в доступном и удобном формате. В некоторые модели запрограммированы необходимые температуры для разного вида мяса — достаточно нажать на кнопку и ждать результат.

Мерные ложки обязаны быть на каждой кухне. С ними процесс готовки, в которой особенно важна рецептура, становится в несколько раз проще и приятнее. Если вы решили обзавестись мерными ложками, остановите свой выбор на магнитных из нержавеющей стали. Во-первых, они удобны: не теряются по кухне и не теряют товарный вид со временем. Во-вторых, мерные ложки помогают добавить ровно столько сыпучего или жидкого ингредиента, сколько требуется. Часто мерные ложки двусторонние, и длина рукоятки с каждой стороны отличается: это сделано для того, чтобы можно было достать сахар или муку, которые находятся на донышке банки.

Плоская терка обязательно должна попасть в список ваших ближайших покупок. Она незаменима, если вы любите готовить не только вкусные, но и аппетитные блюда, внешний вид которых моментально пробуждает аппетит. Все ингредиенты, которые вы подготовите с помощью такой терки, будут одинаковых размеров и красиво «лягут» в качестве топинга на второе блюдо, суп, закуску или салат.

Плоские терки бывают разных размеров. Универсальнее всего тонкая терка: с ее помощью можно натереть корицу или мускатный орех, цедру цитрусовых, имбирь, сыр, шоколад.

Поклонники вина по достоинству оценят помповый штопор. Такие гаджеты оснащены иголкой, которая «протыкает» винную пробку, а также картриджем с C02 — диоксидом углерода. Он помогает легко, просто и безопасно извлечь пробку из бутылки. Как правило, картриджа с диоксидом углерода хватает на открытие 80-100 бутылок вина. Проще не бывает!