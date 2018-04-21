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Как постройнеть к лету: пошаговая инструкция, недели 5–6
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Как постройнеть к лету: пошаговая инструкция, недели 5–6 

ИД «Собеседник» 54 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru завершает цикл публикаций о том, как сбросить лишний вес к сезону отпусков всего за шесть недель.
О том, как постройнеть всего за 6 недель, мы начали говорить в конце марта с врачом эндокринологом-диетологом, основателем пошаговой инструкции правильного питания «Райт Диет» Вадимом Крыловым, и продолжили в начале апреля. И вот мы представляем вашему вниманию заключительные задания, выполнение которых приведет вас в хорошую физическую форму.
— Люди делятся на два типа: жертвы обстоятельств и авторы жизни, — вдается в психологические тонкости Вадим Крылов. — Последние не боятся ответственности, понимают, что в их руках принятие важных решений, другие же уверены, что все вокруг виноваты в том, что они несчастны, больны, нелюбимы. Некоторые пациенты говорят, вот, я ни в чем не виноват, это меня пригласили на день рождения и я переел или проходил мимо кондитерской и не удержался. Но я призываю вас стать авторами своей жизни и жизни своих близких. Если вы сильная личность, то сможете сподвигнуть окружающих вас людей на здоровый образ жизни. Ведь если родные будут просить вас давать им каждый день яд, то вы же не будете это делать. Но ведь жирная, жареная пища — такая же отрава, а лишние килограммы изнашивают сердце. И тут нужно четко понимать, что счастье, здоровье и жизнь ваша и близких в ваших руках и вы можете многое изменить.
Вадим Крылов // Фото: из личного архива
Задание на 5-ю неделю
Овощи можно употреблять в сыром, отварном, запеченном виде. Использование жиров (масла, майонеза, сметаны) в приготовлении овощных блюд должно быть минимальным. Следует по возможности исключить такой способ готовки пищи, как приготовление на масле. Старайтесь использовать посуду, позволяющую готовить пищу без добавления жира.
Задание на 6-ю неделю
1. Добавляем между обедом и ужином второй перекус. Он будет состоять из одного любого овоща, йогурта или творога не более 2,5% жирности. Фруктом лучше не перекусывать, потому что это углевод, энергию от которого вы можете не успеть израсходовать во второй половине дня. Второй перекус позволит вам не переедать на ужин.
2. Два-три раза в неделю не менее часа гуляете или катаетесь на велосипеде, важно — не делать перерывов и темп выбирать в зависимости от вашего самочувствия. Питание в эти дни должно быть скорректировано: за 1,5–2 часа до тренировки вам необходимо съедать долгие углеводы, такие как крупы, картофель, макароны или хлеб, и белки, например, лучше всего усваиваемые — курица, индейка, телятина, морепродукты, рыба, творог.
3. Есть такие продукты-жиросжигатели, но сразу скажу, что это не значит, что можно лежать на диване, есть их и худеть — чудес не бывает. Как мы с вами знаем, жир начинает сжигаться после 40 минут непрерывной нагрузки, а употребляя эти продукты, жировая клетчатка начинает уходить чуть раньше, то есть через 30–35 минут. Итак, какие же это продукты?! Горький шоколад, оливковое масло, зеленый чай, ананас, грейпфрут, мандарины, хурма. В течение дня нужно съедать что-то из этих продуктов.
И самое главное правило питания и поддержания своего тела стройным, красивым и здоровым — ПСВД: п — просто, с — стресс — правильное питание не должно вызывать раздражение, в — время, вы не должны тратить на него дополнительное время, д — деньги, для этого не нужны дополнительные расходы, эти продукты вы можете покупать в обычных магазинах. Остерегайтесь тех, кто, не имея высшего медицинского образования и специализации по диетологии, берется за ваше похудение.
P. S. Если у вас есть противопоказания к определенным продуктам, проконсультируйтесь со специалистом.
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