Витаминный салат с яркой ноткой — чесночно-медовым соусом

Весна наконец-то полностью вступила в свои права, и у нас появилось много свежей зелени. А это значит, что пришло время весенних салатов. Один из таких мы предлагаем вашему вниманию.

Понадобится:

На 4 персоны:

200 г замороженного зеленого горошка,

по 50 г листового салата и шпината,

2 свежих огурца,

2 стручка сладкого перца,

1 красная луковица,

1 морковь,

100 г капусты,

1 зубчик чеснока,

1 маленький перец чили,

2 ст. ложки меда,

4 ст. ложки оливкового масла,

1 ст. ложка белого винного уксуса,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Зеленый горошек отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг и дайте остыть. Листья салата и шпинат вымойте, хорошо обсушите и нарвите.

Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Стручки сладкого перца вымойте, обсушите, вырежьте сердцевину с семенами, мякоть нарежьте соломкой. Красную луковицу очистите и нарежьте полукольцами. Морковь вымойте, очистите и натрите на крупной терке. Капусту нашинкуйте.

Для соуса чеснок очистите и пропустите через пресс. Перец чили мелко нарубите, перемешайте с чесноком, медом и винным уксусом. Посолите и поперчите. Постепенно добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Все ингредиенты салата перемешайте, полейте получившимся соусом и подайте на стол.

Время приготовления: 20 минут. В одной порции 185 ккал.