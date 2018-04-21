Весна наконец-то полностью вступила в свои права, и у нас появилось много свежей зелени. А это значит, что пришло время весенних салатов. Один из таких мы предлагаем вашему вниманию.
Салат витаминный с медовым соусом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 4 персоны:
200 г замороженного зеленого горошка,
по 50 г листового салата и шпината,
2 свежих огурца,
2 стручка сладкого перца,
1 красная луковица,
1 морковь,
100 г капусты,
1 зубчик чеснока,
1 маленький перец чили,
2 ст. ложки меда,
4 ст. ложки оливкового масла,
1 ст. ложка белого винного уксуса,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Зеленый горошек отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг и дайте остыть. Листья салата и шпинат вымойте, хорошо обсушите и нарвите.
Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Стручки сладкого перца вымойте, обсушите, вырежьте сердцевину с семенами, мякоть нарежьте соломкой. Красную луковицу очистите и нарежьте полукольцами. Морковь вымойте, очистите и натрите на крупной терке. Капусту нашинкуйте.
Для соуса чеснок очистите и пропустите через пресс. Перец чили мелко нарубите, перемешайте с чесноком, медом и винным уксусом. Посолите и поперчите. Постепенно добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Все ингредиенты салата перемешайте, полейте получившимся соусом и подайте на стол.
Время приготовления: 20 минут. В одной порции 185 ккал.