Витамин С в косметике: польза и вред

Косметика по уходу за собой включает в себя множество витаминов и питательных веществ в разной концентрации. Один из них, витамин С, славится своими антиоксидантными и защитными свойствами — но означает ли это, что витамин С в косметике необходимо применять как можно чаще?

На самом деле крем или сыворотка с витамином С могут принести коже гораздо больше вреда, чем пользы, поэтому пользоваться ими стоит с особой осторожностью, особенно если речь идет о высококонцентрированных средствах.

Польза витамина С В форме аскорбиновой кислоты или в других формах, используемых в косметологии, витамин С защищает клетки от свободных радикалов, которые окисляются в коже и ускоряют процессы старения. Деться от них совершенно некуда, особенно жителям мегаполисов: главные источники — ультрафиолет, пыль и грязь в воздухе и кислород.

По этой причине так важно в первую очередь употреблять достаточное количество витаминов и пищи, содержащей антиоксиданты, которые будут препятствовать ускоренному старению и повышенной утомляемости — особенно это актуально весной, когда организм ослаблен долгими холодами и непогодой. Из продуктов это цитрусовые, киви, авокадо, красная рыба и икра, зелень и орехи: они должны быть на столе каждый день. Коже тоже нужны витамины ежедневно, в первую очередь это витамины С и Е, но их следует использовать очень осторожно и правильно.

Эффективность косметики с витамином С Главные плюсы витамина С в косметике — активная помощь при заживлении — например, после любых лазерных процедур или других микроповреждений, — и помощь в борьбе с фотостарением. Крем с витамином С эффективен для придания коже сияния, он помогает синтезу коллагена и воздействует на пигментные пятна, отбеливая верхний слой и удерживая в коже запасы воды.

Выбор средства с витамином С Выбирайте те средства, которые адресованы конкретной проблеме кожи вместо универсальных, поскольку витамин С очень быстро становится нестабильным в соединении с воздухом и светом. Лучше всего, если вы купите средство в темной баночке.

Используйте такие средства в виде порошка или капель с дозатором, которые нужно добавлять в крем непосредственно перед нанесением: в этом случае антиоксиданты витамина С усилят действие других компонентов и ваша кожа получит действительно богатый омолаживающий коктейль.

Кроме аскорбиновой кислоты и других форм витамина С в креме могут встретиться, например, экстракт зеленого чая, ниацинамид и витамин Е — эти вещества прекрасно работают в соединениях и взаимно усиливают положительные свойства друг друга. Средство для сухой кожи может включать в себя натуральные масла и смягчающие компоненты наподобие глицерина. Если ваша кожа жирная и проблемная — выбирайте сыворотки с легкой текстурой без масел.

Чтение инструкции очень важно

Мы убеждены, что больше — значит лучше. Но с косметикой и витамином С такое правило точно не работает. Всегда нужно внимательно читать приложенную аннотацию к любому средству: если написано, что для полного эффекта достаточно одной-двух капель в течении двух недель, нужно использовать его именно так, а не капать еще несколько «на всякий случай». Иначе не стоит удивляться, если на следующее утро ваше лицо окажется красным и шелушащимся.

Противопоказания к косметике с витамином С Особых противопоказаний для использования такой косметики нет: кожа любого человека ежедневно нуждается в защите и регенерирующих способностях аскорбиновой кислоты. Аллергикам стоит опасаться лишь реакции кожи на некоторые соединения активных компонентов кремов с витамином С — им перед нанесением такого средства на лицо нужно обязательно проводить тест за ухом и смотреть на реакцию организма в течение 48 часов.

Защита кожи от ультрафиолета

Производные от аскорбиновой кислоты сами по себе не могут защищать кожу от воздействия ультрафиолета, поэтому поверх таких косметических средств обязательно нужно наносить крем с SPF, чтобы не спровоцировать гиперпигментации кожи.

Делать это нужно ежедневно в течение всего года, даже если погода пасмурная. Ультрафиолетовые лучи все равно способны оставлять пятна на коже, а уходовая косметика с витамином С в некотором роде активизирует все обменные процессы в верхнем слое, включая выработку меланина, несмотря на все свои осветляющие и отбеливающие свойства.