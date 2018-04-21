В Забайкальском крае сильнейшие повара и хлебопеки ВВО посоревнуются в кулинарном поединке

Конкурсанты будут демонстрировать свои умения в приготовлении флотского борща с копчёностями, ленинградского рассольника, антрекота с картофелем запеченным и сыром, нескольких видов салатов, морса и компота.

На следующей неделе в Чите на базе школы поваров Восточного военного округа полсотни лучших военных поваров и хлебопеков округа вступят в кулинарный поединок в рамках окружного этапа конкурса «Полевая кухня».

Соревноваться специалисты кулинарного дела будут в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.

Также участникам предстоит проявить свое профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню, жюри конкурса будет оценивать не только правильность приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Так, конкурсанты будут демонстрировать свои умения в приготовлении флотского борща с копчёностями, ленинградского рассольника, антрекота с картофелем запеченным и сыром, нескольких видов салатов, морса и компота.

Кроме того, в ходе конкурса военнослужащие продемонстрируют свои навыки во владении стрелковым оружием, повара и хлебопеки выполнят нормативы по огневой подготовке, в частности проведут стрельбы из автомата Калашникова.

Победители отправятся представлять Восточный военный округ на Всеармейский этап соревнований.