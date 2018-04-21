7 продуктов, которые сотворят чудо с вашей кожей

Продукты действительно могут творить чудеса, причем не только в плане вкусовых ощущений. Аксиома «ты то, что ты ешь» срабатывает в большинстве случаев и у нас нет поводов ей не доверять. Особенно это важно для тех продуктов, которые могут оказать серьезное влияние на наш организм и создать максимально благоприятные условия для его функционирования. Всю эту сложную систему принято называть здоровьем, но и оно бывает разное. Здоровье может быть крепким и скрытым, а может быть внешним и сияющим. Во втором случае речь идет прежде всего о здоровой коже, которая сигнализирует о том, что у ее носителя все хорошо. Сегодня речь пойдет о продуктах, которые могут повлиять на здоровье кожи и сделать ее по-настоящему здоровой.

—1— Тыквенные семечки

Тыква полна цинка и незаменимых жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9. Как и семена конопли, семена тыквы помогают уменьшить воспаление в организме. Попробуйте их добавлять в салаты или просто есть, немного обжарив.

—2— Семена льна

Лен под завязку загружен кислотами омега-3, которые работают на то, чтобы на вашей коже не было покраснений, высыпаний, зуда и прочих неприятностей, которые обычно возникают с нездоровой кожей. Семена льна также являются отличным детоксикантом, особенно если их измельчить и выпить со стаканом кефира.

—3— Редиска

Этот забавный летний овощ содержит ряд минералов и соединений, которые приносят пользу коже. Редиска полна серы, кремния и витамина С, которые работают вместе, чтобы создать светящуюся кожу, повышая уровень коллагена и стимулируя систему кровообращения.

—4— Авокадо

Этот сливочный плод не только обеспечивает здоровую дозу витаминов, но и хорошо работает в связке с другими овощами вроде моркови или сладкого перца, обеспечивая организму огромное количество антиоксидантов, бета-каротина и прочих полезностей. Кроме того, он является хорошим источником биотина, который является причиной эластичной кожи.

—5— Темная зелень

Темная зелень вроде базилика, кинзы и кресс-салата является чудесным природным поливитамином. В ней полно витаминов А и С, а также серы, которая играют важную роль в формировании великолепной кожи.

—6— Дыня

Дыня, нектар, огурец и арбуз содержат большое количество влаги, что способствует здоровому увлажнению кожи. Дыня — идеальный летний продукт, который хорошо сочетается с сыром. Но будьте осторожны — в дыне достаточно много сахара.

—7— Огурец

Так же как и дыня, огурцы полны питательной влаги, которая вкупе с огромным количеством диоксида кремния способна создать не только идеальную кожу.