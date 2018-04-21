Картофельные зразы с грибами

Приятного аппетита!

Ингредиенты

Картофель 800 г грибы свежие или замороженные 500 г мука 4-5 ст.л.

лук репчатый 1 шт.

растительное масло 4 ст.л.

панировочные сухари по вкусу

сметана 150 г соль: по вкусу 150 г перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления

Готовим грибную начинку. Для этого нужно грибы нарезать небольшими кусочками, обжарить на растительном масле.

Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко

Добавить мелко нарезанный лук и жарить еще 5 минут.

Готовый грибной фарш посолить и поперчить по вкусу.

Приступаем к приготовлению зразов. Картофель очистить, помыть, отварить до готовности в подсоленной воде.

Отвар от картофеля слить в миску. Картофель размять, добавляя чуть-чуть отвара.

Дальше, к полученному пюре добавить муку, хорошо перемешать, чтобы получилось мягкое тесто.

После этого, разделить тесто на небольшие кусочки, сформовать руками лепешки.

В центр каждой лепешки выложить 1 ч.л. грибного фарша. Края защепить. Придать зразам форму удлиненных котлет.

Обвалять зразы в панировочных сухарях. Жарить на разогретой сковородке с растительном масле до румяной корочки.

Подавайте со сметаной.

На заметку!

Чтобы ваши зразы не потрескались при жарке, сначала обмакните их в разбитое яйцо, а потом обваляйте в панировочных сухарях