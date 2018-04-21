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Пирожки с мясом
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Пирожки с мясом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рецепт дрожжевых пирожков с мясным фаршем
Ингредиенты
дрожжи 2 ч.л.
мука 3 стакана
сахар 2 ст.л.
соль 1 ч.л.
сливочное масло 50 г  молоко 250 мл  говяжий фарш для начинки
лук для начинки
зелень укропа и петрушки для начинки
растительное масло для начинки
Способ приготовления
В теплом молоке или воде растворить дрожжи и размешать, пока дрожжи полностью не растворятся.
Количество персон10 чел Уровень сложностиСредне
Добавить яйца, сахар, соль, всыпать муку и замесить тесто (яйца лучше предварительно растереть с солью и сахаром, а потом ввести в тесто).
В конце замеса добавить растопленное и охлажденное сливочное масло и вымешивать до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к миске и рукам.
Готовое тесто слегка посыпать мукой или смазать растительным маслом, накрыть салфеткой или полотенцем и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, его нужно обмять и дать еще раз подойти.
Фарш обжарить с луком, приправить солью и специями. В конце добавить измельченную зелень. Как только тесто будет готово, начинаем лепить пирожки: отщипываем небольшой кусочек теста, раскатываем его, и положив в него начинку скрепляем края. Укладываем на противень.
Пирожки должны немного расстояться. Намазать взбитым желтком и отправить в духовку при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета.
Фото: thinkstock
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