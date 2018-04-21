Пирожки с мясом

Рецепт дрожжевых пирожков с мясным фаршем

Ингредиенты

дрожжи 2 ч.л.

мука 3 стакана

сахар 2 ст.л.

соль 1 ч.л.

сливочное масло 50 г молоко 250 мл говяжий фарш для начинки

лук для начинки

зелень укропа и петрушки для начинки

растительное масло для начинки

Способ приготовления

В теплом молоке или воде растворить дрожжи и размешать, пока дрожжи полностью не растворятся.

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Добавить яйца, сахар, соль, всыпать муку и замесить тесто (яйца лучше предварительно растереть с солью и сахаром, а потом ввести в тесто).

В конце замеса добавить растопленное и охлажденное сливочное масло и вымешивать до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к миске и рукам.

Готовое тесто слегка посыпать мукой или смазать растительным маслом, накрыть салфеткой или полотенцем и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, его нужно обмять и дать еще раз подойти.

Фарш обжарить с луком, приправить солью и специями. В конце добавить измельченную зелень. Как только тесто будет готово, начинаем лепить пирожки: отщипываем небольшой кусочек теста, раскатываем его, и положив в него начинку скрепляем края. Укладываем на противень.

Пирожки должны немного расстояться. Намазать взбитым желтком и отправить в духовку при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета.

Фото: thinkstock