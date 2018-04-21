Лаваш с курицей и сыром

Простой, но очень вкусный рецепт лаваша с курицей, томатами и зеленью

Ингредиенты

Сыр фета 100 г Лаваш (тонкий) 1 шт Помидор 1 шт Грудка куриная 100 г Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) по вкусу

Майонез 1 ст.л Способ приготовления

1. Готовим начинку для рулета. Для этого нужно смешать фету, зелень и майонез.

Количество персон3 чел 2. Заранее отваренную и остуженную куриную грудку нарезать ломтиками. Помидор нарезать полукольцами или кубиками.

3. Разделяем лист лаваша пополам, выложить половину начинки, помидоры и куриные ломтики.

4. Свернуть в рулет. Готовые рулеты можно разрезать пополам и украсит зеленью.

Читайте также о ом, как приготовить куриные отбивные с грецкими орехами

Если вы хотите чтобы ваш рулет был мягким, желательно дать ему постоять в холодильнике перед подачей на стол 10-12 часов.