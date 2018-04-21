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Лаваш с курицей и сыром
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Лаваш с курицей и сыром 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Простой, но очень вкусный рецепт лаваша с курицей, томатами и зеленью
Ингредиенты
Сыр фета 100 г  Лаваш (тонкий) 1 шт  Помидор 1 шт  Грудка куриная 100 г  Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) по вкусу
Майонез 1 ст.л  Способ приготовления
1. Готовим начинку для рулета. Для этого нужно смешать фету, зелень и майонез.
Количество персон3 чел  2. Заранее отваренную и остуженную куриную грудку нарезать ломтиками. Помидор нарезать полукольцами или кубиками.
3. Разделяем лист лаваша пополам, выложить половину начинки, помидоры и куриные ломтики.
4. Свернуть в рулет. Готовые рулеты можно разрезать пополам и украсит зеленью.
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Если вы хотите чтобы ваш рулет был мягким, желательно дать ему постоять в холодильнике перед подачей на стол 10-12 часов.
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