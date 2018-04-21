Макароны с цветной капустой и кедровыми орешками 

Отличный вариант для легкого, но питательного обеда!
Ингредиенты
кедровые орешки 1/4 чашки
красный болгарский перец 1 шт.
листочки базилика 20 шт.
разобранная цветная капуста 2 чашки,
макароны твердых сортов на 1 порцию 50 г рубленый чеснок 1/4 чашки
оливковое масло 1/3 чашки
грибной бульон 1 чашка
красный перец 0,5 чайной ложки
перец горошек по вкусу
белый изюм 1 стакан
соль по вкусу
Способ приготовления
Итак, цветную капусту порезать на маленькие кусочки, почистить и мелко порубить чеснок.
Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне
Налить оливкового масла в сковородку и слегка поджарить в нем чеснок, потом добавить туда цветную капусту и поджаривать до легкого коричневого цвета.
Потом, влить в капусту 1 чашку грибного бульона и добавить 0,5 чайной ложки красного перца. Положить немного перца горошка. В сковороду добавить 1 стакан белого изюма. Посолить все, и оставить на плите около 10 минут. В это время слегка поджарить кедровые орешки.
Дальше, порезать около 20 средних листьев базилика. Отдельно приготовить макароны из твердых сортов пшеницы.
Теперь нужно приготовить перец. На камфотку поставить перец и дождаться пока его кожица не почернеет. Потом положить перец в бумажное полотенце и аккуратно, с его помощью снять кожицу.
Выложить макароны в сковороду с капустой, прожарить все вместе. Выложить на блюдо и сверху положить базилик и орешки. Перец разрезать и добавить к ним на тарелку.