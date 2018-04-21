Макароны с цветной капустой и кедровыми орешками

Отличный вариант для легкого, но питательного обеда!

Ингредиенты

кедровые орешки 1/4 чашки

красный болгарский перец 1 шт.

листочки базилика 20 шт.

разобранная цветная капуста 2 чашки,

макароны твердых сортов на 1 порцию 50 г рубленый чеснок 1/4 чашки

оливковое масло 1/3 чашки

грибной бульон 1 чашка

красный перец 0,5 чайной ложки

перец горошек по вкусу

белый изюм 1 стакан

соль по вкусу

Способ приготовления

Итак, цветную капусту порезать на маленькие кусочки, почистить и мелко порубить чеснок.

Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне

Налить оливкового масла в сковородку и слегка поджарить в нем чеснок, потом добавить туда цветную капусту и поджаривать до легкого коричневого цвета.

Потом, влить в капусту 1 чашку грибного бульона и добавить 0,5 чайной ложки красного перца. Положить немного перца горошка. В сковороду добавить 1 стакан белого изюма. Посолить все, и оставить на плите около 10 минут. В это время слегка поджарить кедровые орешки.

Дальше, порезать около 20 средних листьев базилика. Отдельно приготовить макароны из твердых сортов пшеницы.

Теперь нужно приготовить перец. На камфотку поставить перец и дождаться пока его кожица не почернеет. Потом положить перец в бумажное полотенце и аккуратно, с его помощью снять кожицу.

Выложить макароны в сковороду с капустой, прожарить все вместе. Выложить на блюдо и сверху положить базилик и орешки. Перец разрезать и добавить к ним на тарелку.