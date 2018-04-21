Салат из лапши и овощей 

Готовим полезный и питательный обед!
Ингредиенты
Помидоры 4 шт.
лук репчатый по вкусу
чеснок 1 зубчик
салат 100 г зелень 1 ст. ложка
лапша 250 г сыр фета 50 г перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления
Помидоры надрезать крест-накрест, опустить в кипящую воду, снять кожицу и мелко нарезать.
Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
Потом отварить лапшу в подсоленной воде.
Мелко нарезать лук и чеснок, затем потушить вместе с зеленью в разогретом растительном масле. Добавить кубики помидоров и тушить 5-6 минут на слабом огне. |
Листья салата мелко нарезать. Половину нарезанного салата соединить с соусом. Посолить, поперчить.
Лапшу откинуть на дуршлаг и в горячем виде соединить с соусом. Разложить на тарелки и посыпать салатом и добавить кубики феты.