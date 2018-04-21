Салат из лапши и овощей

Готовим полезный и питательный обед!

Ингредиенты

Помидоры 4 шт.

лук репчатый по вкусу

чеснок 1 зубчик

салат 100 г зелень 1 ст. ложка

лапша 250 г сыр фета 50 г перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления

Помидоры надрезать крест-накрест, опустить в кипящую воду, снять кожицу и мелко нарезать.

Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко

Потом отварить лапшу в подсоленной воде.

Мелко нарезать лук и чеснок, затем потушить вместе с зеленью в разогретом растительном масле. Добавить кубики помидоров и тушить 5-6 минут на слабом огне. |

Листья салата мелко нарезать. Половину нарезанного салата соединить с соусом. Посолить, поперчить.

Лапшу откинуть на дуршлаг и в горячем виде соединить с соусом. Разложить на тарелки и посыпать салатом и добавить кубики феты.