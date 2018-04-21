Ещё
Салат из лапши и овощей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат из лапши и овощей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Готовим полезный и питательный обед!
Ингредиенты
Помидоры 4 шт.
лук репчатый по вкусу
чеснок 1 зубчик
салат 100 г  зелень 1 ст. ложка
лапша 250 г  сыр фета 50 г  перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления
Помидоры надрезать крест-накрест, опустить в кипящую воду, снять кожицу и мелко нарезать.
Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
Потом отварить лапшу в подсоленной воде.
Мелко нарезать лук и чеснок, затем потушить вместе с зеленью в разогретом растительном масле. Добавить кубики помидоров и тушить 5-6 минут на слабом огне. |
Листья салата мелко нарезать. Половину нарезанного салата соединить с соусом. Посолить, поперчить.
Лапшу откинуть на дуршлаг и в горячем виде соединить с соусом. Разложить на тарелки и посыпать салатом и добавить кубики феты.
Карельские вести: последние новости
Тушеные овощи с цукини и болгарским перцем Мороженое из дыни и меда Пирожки с мясом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Зачем женщинам нужен секс без оргазма
Звезды, которые превосходно живут без детей27
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение