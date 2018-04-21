Блюда из сказок, которые можно съесть на самом деле

Лучше всего в нашей памяти задерживается то, чем мы впечатлялись будучи детьми. Даже спустя годы в памяти незыблемыми остаются картинки из детских книг, самые любимые сцены и детали. Так формируется наш вкус на всю жизнь. В том числе, и кулинарный вкус, ведь истории, сочиненные для детей и про детей, просто изобилуют рецептами немыслимых блюд, которые хочется немедленно приготовить и съесть. Пришло время вспомнить самые любимые лакомства нашего детства, которые мы так и не смогли попробовать — лакомства из выдуманных вселенных.

— Конфеты Вилли Вонки —

Книги Рональда Даля — просто шведский стол, усыпанный разнообразными деликатесами, а уж произведение «Чарли и шоколадная фабрика» предлагает новые угощения на каждой странице. Эверластинг, Хэйр Тоффи и Вонка Барс — каждая из этих выдуманных автором книги удивительных конфет сегодня стала реальностью. На волне популярности книги и последующих ее экранизаций компания «Нестле» стала выпускать шоколад под брендом «Вонка», а названия для него брала прямо из первоисточника.

— Угощения из Хогвардса —

Как не вспомнить Гарри Поттера и пиры в Хогвардсе, когда речь заходит о конфетах и вообще кулинарии. Знаменитый огневиски, шоколадные лягушки и тыквенные пироги — это была не просто еда, а целый художественный прием, способ показать разницу между волшебниками и магглами, которые настолько не похожи друг на друга, что не могут даже есть одинаковые сладости. Точно так же, как в случае с «Чарли и шоколадной фабрикой», меню из серии о Гарри Поттере перекочевало в реальную жизнь. Дети всего мира умоляют своих родителей купить им шоколадную лягушку, чтобы пополнить свою коллекцию карточек.

— Рахат-лукум из Нарнии —

Что же это за сладость такая, из-за которой Эдмунд Певенси предал своих братьев и сестер? Таким вопросом задавались все дети Великобритании, когда книги Клайва Стейплза Льюиса о Нарнии увидели свет. Сейчас всем известно, что это тягучие десерты с орехами, покрытые сахарной пудрой. Но мало кто знает, что популярными они стали именно благодаря знаменитому детскому писателю. И без книг о Нарнии об этом лакомстве, скорее всего, мало кто бы узнал.

— Пеппи Длинныйчулок и имбирное печенье —

Эта традиционная скандинавская выпечка была бы никому неизвестна, если бы не рассказы о Пеппи и та знаменитая сцена, в которой она печет гигантское количество имбирного печенья. Она воплощает собой мир детских фантазий, когда предел мечтаний — иметь все сладости мира. Кстати, настоящее название имбирного печенья, которое уже плотно вошло и в нашу традицию, а также стало любимым новогодним лакомством, — пипаркукас. Оно очень легко готовится и не менее легко съедается.

— Пирожные наследника Тутти —

Кто не помнит девочку-циркачку Суок из сказки Юрия Олеши «Три Толстяка» и ее первые в жизни пирожные во дворце наследника Тутти. На самом деле, это не просто лакомство, которое после выхода сказки стали включать во все кулинарные книги Советского Союза, описывая рецепт на свой лад. Пирожные — это метафора непримиримой борьбы «толстяков» и «бедняков». Для первых это угощение ничего не значит, а вторым никогда не достается. Вероятно, дети, которым родители не разрешают есть много сладкого, чувствуют себя именно «бедняками» из сказки Олеши.

— Каша из топора —

Этому необычному блюду целиком посвящено целое произведение русского фольклора, из которого становится ясно, что это не столько рецепт, сколько уловка. Поэтому традиционные ингредиенты такой каши могут быть разными, постоянных только два — скупая старуха и оборотистый солдат. Пожалуй, подобное блюдо лучше всего характеризует особенность русской кухни — поскрести по сусекам и приготовить из того, что бог послал.

— Молочные реки, кисельные берега —

Русская сказка «Гуси-лебеди» ввела в оборот не просто экзотическое угощение, но и понятие, означающее безграничный материальный достаток. Молочные реки, кисельные берега стали олицетворением вечной сытости. Между тем, в русский фольклор этот образ попал прямиком из Библии, правда, там вместо киселя был мед. На Руси же кисель был самым праздничным и дорогим из всех напитков, готовился из овса и заменял по питательности хлеб.