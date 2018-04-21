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Хачапури на сковороде
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Хачапури на сковороде 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Готовим настоящую грузинскую лепешку — хачапури. Главная особенность хачапури — в тесте: оно замешивается с добавлением соды на мацони, замешивается не крутым, очень легким.
Ингредиенты
Мука 2 стакана
соль 1/2 чайной ложки
сода 1/2 чайной ложки
йогурт (обычный несладкий) 190 г  Для начинки: 190 г  сулугуни 200 г  сыр фета 150 г  творог 100 г  соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте йогурт и замесите тесто. Натрите сыр и перемешайте с творогом. Слепите небольшие шарики из сыра. Тесто раскатайте и нарежьте на равные куски.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняГрузинская
Слепив 2 лепешки, поместите между ними сырный шарик, закрепите, чтобы начинка не вытекла.
Пройдитесь скалкой по готовой лепешке перед тем, как обжаривать.
Сковороду нагрейте. И под закрытой крышкой обжарьте хачапури каждую сторону минимум по 3 минуты.
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