Хачапури на сковороде 

Готовим настоящую грузинскую лепешку — хачапури. Главная особенность хачапури — в тесте: оно замешивается с добавлением соды на мацони, замешивается не крутым, очень легким.
Ингредиенты
Мука 2 стакана
соль 1/2 чайной ложки
сода 1/2 чайной ложки
йогурт (обычный несладкий) 190 г Для начинки: 190 г сулугуни 200 г сыр фета 150 г творог 100 г соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте йогурт и замесите тесто. Натрите сыр и перемешайте с творогом. Слепите небольшие шарики из сыра. Тесто раскатайте и нарежьте на равные куски.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняГрузинская
Слепив 2 лепешки, поместите между ними сырный шарик, закрепите, чтобы начинка не вытекла.
Пройдитесь скалкой по готовой лепешке перед тем, как обжаривать.
Сковороду нагрейте. И под закрытой крышкой обжарьте хачапури каждую сторону минимум по 3 минуты.