Хачапури на сковороде

Готовим настоящую грузинскую лепешку — хачапури. Главная особенность хачапури — в тесте: оно замешивается с добавлением соды на мацони, замешивается не крутым, очень легким.

Ингредиенты

Мука 2 стакана

соль 1/2 чайной ложки

сода 1/2 чайной ложки

йогурт (обычный несладкий) 190 г Для начинки: 190 г сулугуни 200 г сыр фета 150 г творог 100 г соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте йогурт и замесите тесто. Натрите сыр и перемешайте с творогом. Слепите небольшие шарики из сыра. Тесто раскатайте и нарежьте на равные куски.

Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняГрузинская

Слепив 2 лепешки, поместите между ними сырный шарик, закрепите, чтобы начинка не вытекла.

Пройдитесь скалкой по готовой лепешке перед тем, как обжаривать.

Сковороду нагрейте. И под закрытой крышкой обжарьте хачапури каждую сторону минимум по 3 минуты.