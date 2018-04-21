Грибной пирог со шпинатом

Готовим сытный грибной пирог!

Ингредиенты

Песочное тесто 500 г мука для посыпки,

оливковое тесто 1 ст. л.

шампиньоны (порезанные) 175 г шпинат 140 г яйца (взбить) 5 шт.

молоко 100 мл сливки: (48% жирности) 200 г черддер 200 г веточки тимьяна, отделить листочки 2 шт.

Способ приготовления

Итак, разогреть духовку до 190°C. Дальше, на посыпанной мукой поверхности раскатать тесто и выложить его в 22 см форму для выпечки. Поставить в холодильник минимум на 1 час или на 15 мин в морозилку.

Количество персон12 чел Уровень сложностиСредне

Вытянуть форму с тестом из холодильника, застелить пергаментной бумагой и засыпать горохом. Выпекать 15-20 мин. Убрать пергамент и горох и поставить снова в духовку на 5 мин. Вытянуть корж и убавить температуру в духовке до 160°C.

После этого, в большой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить грибы, примерно 1 мин. Добавить шпинат и готовить еще 3 мин., пока он не увянет.

Яйца, молоко и сливки взбить вместе, хорошо посолить и поперчить.

Корж посыпать сыром, положить сверху грибы и шпинат, залить яичной смесью, посыпать тимьяном и выпекать 40-45 мин. Вытянуть с духовки и дать остыть, обрезать края пирога порезать кусками и подать к столу.