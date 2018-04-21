Ещё
Грибной пирог со шпинатом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грибной пирог со шпинатом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Готовим сытный грибной пирог!
Ингредиенты
Песочное тесто 500 г  мука для посыпки,
оливковое тесто 1 ст. л.
шампиньоны (порезанные) 175 г  шпинат 140 г  яйца (взбить) 5 шт.
молоко 100 мл  сливки: (48% жирности) 200 г  черддер 200 г  веточки тимьяна, отделить листочки 2 шт.
Способ приготовления
Итак, разогреть духовку до 190°C. Дальше, на посыпанной мукой поверхности раскатать тесто и выложить его в 22 см форму для выпечки. Поставить в холодильник минимум на 1 час или на 15 мин в морозилку.
Количество персон12 чел Уровень сложностиСредне
Вытянуть форму с тестом из холодильника, застелить пергаментной бумагой и засыпать горохом. Выпекать 15-20 мин. Убрать пергамент и горох и поставить снова в духовку на 5 мин. Вытянуть корж и убавить температуру в духовке до 160°C.
После этого, в большой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить грибы, примерно 1 мин. Добавить шпинат и готовить еще 3 мин., пока он не увянет.
Яйца, молоко и сливки взбить вместе, хорошо посолить и поперчить.
Корж посыпать сыром, положить сверху грибы и шпинат, залить яичной смесью, посыпать тимьяном и выпекать 40-45 мин. Вытянуть с духовки и дать остыть, обрезать края пирога порезать кусками и подать к столу.
Карельские вести: последние новости
Салат из лапши и овощей Хачапури на сковороде Макароны с цветной капустой и кедровыми орешками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Зачем женщинам нужен секс без оргазма
Звезды, которые превосходно живут без детей27
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение