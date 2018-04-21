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Блины на топленом молоке
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Блины на топленом молоке 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Масленица на носу! Готовим дрожжевые блины на топленом молоке.
Ингредиенты
мука 500г
дрожжи (свежие) 25г  топленое молоко 1.5 л  сахар 2 ст.л.
сливочное масло 100г
яйцо 2 шт.
соль 1 ч.л.
Способ приготовления
Для опары раскрошите дрожжи, залейте теплым молоком (половиной того объема, который прописан в ингредиентах), добавьте сахар и четверть муки. Емкость с опарой накройте и ждите, пока не появится пенная шапка.
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
В большой кастрюле соедините опару, оставшееся молоко, предварительно подогрев его, и муку.
Вымесите тесто, накройте миску салфеткой и уберите в теплое место для расстойки. На это уйдет примерно 1 час. Не забывайте время от времени помешивать тесто, чтобы оно не убежало.
На водяной бане растопить сливочное масло, дайте ему немного остыть. Добавьте в тесто теплое растопленное сливочное масло.
Яйца взбить и тоже добавить в тесто. Все еще раз хорошо перемешать, накрыть крышкой или салфеткой и убрать в теплое место на 20-30 минут. За это время объем теста увеличится в 2 раза.
Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом. Налейте на сковороду половинку ковшика теста. Жарьте по 1-2 минут с каждой стороны.
Блины готовы, приятного аппетита!
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