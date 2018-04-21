Тушеные овощи с цукини и болгарским перцем 

Мы предлагаем вам блюдо, богатое вкусом Средиземноморья, которое не содержит лишнего жира и калорий.
Ингредиенты
Оливковое масло первого холодного отжима 2 ст. л Лук (накрошить) 1 шт.
Корень фенхеля 2 шт.
Красный перец (большой) 250-300 г Соль по вкусу
Чеснок 3 зубчика
Томаты в собственном соку 800 мл Цукини 4 шт.
Горошек стручковый 450 г Свежий базилик 2/3 ст. л Способ приготовления
Фенхеля очистить от стеблей и жесткого верхнего слоя, нарезать тоненькими ломтиками. Большой красный перец весом 250-300 г нарезать ломтиками шириной 2 см.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняСредиземноморская
Цукини нарезать кубиками по 2,5 см. Свежий зеленый стручковый горошек очистить и нарезать по 2-3 см.
В утятнице разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук и фенхель до золотистого цвета, помешивая время от времени.
Добавьте перец, чеснок и готовьте еще 5-7 минут, пока перец не станет хрустящим. Добавьте помидоры с соком, цукини и горошек, посолите и доведите до кипения, помешивая и раздавливая томаты ложкой. Уменьшите огонь и накройте крышкой.
Готовьте 25-30 минут, пока овощи не станут мягкими.
Положите весь базилик, оставив 2 ст. ложки для украшения.