Еда от морщин: продукты, которые заменят кремы и инъекции

На что только не идут женщины, чтобы продлить молодость и избавиться от первых признаков старения! Ботокс, пластика, дорогущие антиэйдж-кремы… Но и есть и другой способ «отодвинуть» старость и забыть о морщинах еще как минимум на 5−10 лет.

Доказано: грамотно составленный рацион поможет тебе сэкономить на ботоксе! Какой бы диеты ты ни придерживалась, включи в рацион эти продукты: калорий они тебе не прибавят, а состояние кожи улучшат и морщины предотвратят! Рыба и растительные масла

Чтобы морщины как можно дольше были для тебя просто страшным словом, в твоем рационе должны присутствовать две самые важные полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 и омега-6. Без них никуда! Хотя бы раз в неделю ешь рыбу — скумбрию, лосось, тунца, сардины или треску. Из продуктов растительного происхождения полезны тыквенные семечки, шпинат и растительные масла, особенно миндальное и льняное. Орехи

Коэнзим Q10 и витамин Е — вещества, которые ускоряют процессы регенерации и питания клеток кожи. Теперь понятно, почему они часто встречаются в составе антивозрастных продуктов. Можешь, конечно, купить крем, а можешь начать есть… орехи! Специалисты называют орехи продуктом вечной молодости, поскольку они содержат и коэнзим Q10, и витамин Е. Правда, орехи очень калорийны, поэтому слишком увлекаться ими все же не стоит. Для кожи лица вполне хватит 50 г миндаля, кешью, фундука или грецких орехов три раза в неделю. Зелень и цитрусовые

Коллаген — белок, синтезируемый клетками кожи, отвечающий за ее упругость и эластичность. В молодости поддерживать кожу упругой довольно просто: разрушающиеся коллагеновые волокна быстро замещаются новыми. А вот с возрастом этот процесс происходит гораздо медленнее. Как следствие — дряблость кожи и появление морщин. Так что больше коллагена! А лучший стимулятор коллагена — это витамин С. Где его взять, ты наверняка знаешь, но на всякий случай напомним: цитрусовые, киви, шиповник, черная смородина, красный перец, облепиха и петрушка — чемпионы по содержания витамина С. Красные и оранжевые овощи и фрукты

Чтобы цвет лица всегда радовал глаз, ешь больше красных и оранжевых овощей и фруктов. Морковь, перец, помидоры, тыква, абрикосы — в этих продуктах большое количество бета-каротина — антиоксиданта, отвечающего за обновление клеток кожи. Кстати, входящий в состав многих антиэйдж-кремов ретинол, он же витамин А, образуется в нашем организме именно из каротина.