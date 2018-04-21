Польза эфирного масла чайного дерева: советы и меры предосторожности

Мелалеука или попросту чайное дерево — вид кустарников и деревьев, произрастающих в тропиках, давно известен своими необычайно целебными и полезными свойствами. МедикФорум выяснил, как можно использовать это масло и чего стоит остерегаться. В чистом виде листья чайных деревьев применяются и по сей день. В основном, используют такие листья в качестве компрессов, различных настоев, отваров и примочек. Не редко применяются и для лечения кожных заболевания и небольших косметических дефектов.

Особенности состава и свойства

Эфирное масло по своей природе имеет весьма непростой химический состав, так как является продуктом вытяжки эссенций из различных растений или животных. Масло чайного дерева хранит в себе огромное количество терпинена, пинена и цениола, которые обладают сильными бактерицидными, противомикробными и противовоспалительными свойствами. Помимо основных компонентов масло чайного дерева включает в себя более 50 органических соединений или компонентов. Также в составе имеются катехины, которые способствуют заживлению различного рода ран, царапин, ссадин и являются отличным средством при борьбе с возрастными изменениями на коже.

Способы применения эфирной эссенции чайного дерева

Существует не мало способов применения эфирного масла. Это могут быть и умывания водой, и принятие ванны, и добавление масла в крема и мази, и просто ароматерапия. Эссенция чайного дерева довольно часто применяется в лечении кожных заболеваний и устранении любых косметических дефектах — пигментных пятен, сухости и дряблости кожи, шелушения и воспалительных процессах. Для этого добавляют не более 8-12 капель эссенции чайного дерева на 50-100 мл. лечебного или простого крема. И применяют на местах поражения. Это способствует быстрой регенерации и заживлению различных повреждений на коже. Прежде, чем принимать ванну с маслом чайного дерева, его разводят в воде вместе с так называемым эмульгатором. В роли эмульгатора могут быть следующие компоненты:

молоко (либо молочная сыворотка);

разные виды солей.

На 1 столовую ложку эмульгатора добавляют 3-6 капель эссенции чайного дерева и разбавляют в 1 литре (лучше теплой) воды. Все содержимое хорошо размешивается и переливается в ванну. Эффект от такой процедуры заметен практически сразу. Улучшается кровообращения, нормализуется артериальное давление, происходит полное расслабление всего организма. Плюс ко всему чайное дерево обладает хорошим омолаживающим эффектом — как для кожи, так и для организма. Снижает риск рецидивов и излечивает от серьезных кожных заболеваний — таких как псориаз, различные виды дерматитов и дерматозов, экзема, акне и даже витилиго.

Меры предосторожности

Эфирное масло не рекомендуют применять в неразведенном виде, без эмульгатора. При попадании на слизистую оболочку необходимо незамедлительно промыть проточной водой. Не рекомендуется превышать дозу эфирного масла на литр воды. ванные процедуры не должны превышать 10-15 минут за один прием. Хранят масло в плотно закрытой емкости, в темном без попадания солнечного света месте. Ранее эксперты рассказали, как чайное дерево может помочь против грибка на ногах.