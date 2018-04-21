Как сохранить витамины в салате?

СодержаниеЗачем нашему организму нужны овощи и фрукты?Все ли овощи и фрукты богаты витаминами?Как правильно хранить витаминные дары?Как обрабатывать овощи для салата?

Весна — прекрасная возможность восполнить недостаток витаминов и полезных веществ, разнообразив свое питание. На прилавках рынков и магазинов уже сегодня можно купить молодую белокочанную капусту, редиску, зелень и прочие сезонные дары природы. Совсем скоро ассортимент витаминных кладезей начнет стремительно расширяться. И поскольку задача каждого человека — впрок запастись витаминами сезонных овощей, сейчас как никогда актуальной является информация о том, как максимально сохранить все полезные вещества в их составе при обработке. MedAboutMe расскажет, как правильно готовить салаты, хранить и нарезать их растительные ингредиенты.

Зачем нашему организму нужны овощи и фрукты?

Сезонные овощи и фрукты — отличный источник витаминов, которые не синтезируются организмом, а поступают в него извне. Только при достаточном количестве таких веществ возможно нормальное функционирование всех систем организма. Они помогают избегать не только физических, но также психологических и психических проблем. Специалисты Университета Отаго провели исследование, в котором приняли участие 281 человек. На протяжении 21 дня испытуемые вели онлайн-дневники питания и подробно описывали свое самочувствие. После изучения полученной информации выяснилось, что в дни, когда рацион добровольцев включал большое количество овощей и фруктов, участники исследования были полны сил, чувствовали себя счастливыми и спокойными. Таким образом, ученые пришли к выводу, что для хорошего самочувствия нужно съедать 7-8 порций овощей и фруктов ежедневно. Размер одной порции — ладонь взрослого человека.

Было проведено и другое исследование, авторами которого стали специалисты Университета Калгари. Они обнаружили, что некоторые витамины уменьшают проявления тревожности и депрессии, помогают легче справляться со стрессами, улучшают настроение и избавляют от усталости. Употребление продуктов, содержащих их, или специальных витаминных комплексов необходимо не только здоровым людям, но и тем, кто склонен к депрессиям и повышенной тревожности. В исследовании приняли участие 97 человек с расстройствами настроения. Их рацион был дополнен определенными витаминами и минеральными веществами (5-гидрокситриптофаном, витаминами В и D, омега-3 и др.). В результате выяснилось, что такой обогащенный рацион обеспечил стабильность психики добровольцев.

Кроме того, достаточный объем витаминов, поступающих в организм вместе с пищей — это отличная профилактика болезней сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, костной и других систем.

Все ли овощи и фрукты богаты витаминами?

Витамины являются достаточно неустойчивыми соединениями, которые легко разрушаются под воздействием внешних факторов. Стремительное уменьшение количества тех или иных органических веществ возможно под влиянием света, тепла или воздуха, а также при контакте с металлами:

Витамин С разрушается под воздействием окружающей среды и при кулинарной обработке. Продукты, в составе которых он присутствует, нельзя долго хранить при комнатной температуре. К примеру, витамин С в петрушке при таких условиях полностью разрушается за 2 суток. Также нельзя хранить овощи и фрукты на солнце. Идеальным местом для этого является темное и прохладное место, в идеале — специально отведенная полка в холодильнике. Витамины А, Е и К, а также каротиноиды хорошо выдерживают тепловую обработку, но разрушаются под воздействием света и кислорода. Хранить их нужно в темном месте в вакуумной упаковке. Витамины группы В «ведут» себя по-разному. Так, В1 разрушается при тепловой обработке и в щелочной среде. А витамины В2 и В6 устойчивы к нагреванию, но чувствительны к свету.

Тепловая обработка и длительное хранение продуктов растительного происхождения в несоответствующих условиях приводят к потере витаминов. Также уменьшить пользу сезонных даров природы может неправильная их мойка, очистка и даже нарезка. Единственный способ сохранять полезные вещества в овощах, фруктах и зелени — применение современных технологий быстрой заморозки.

Как правильно хранить витаминные дары?

Первая и основная рекомендация для сохранения максимума полезных свойств в овощах, зелени и фруктах — не закупать продукты впрок. Чем быстрее природные дары дойдут от грядки до вашего стола, тем больше пользы они принесут организму. Хранение растительных продуктов в любом случае лишает их части витаминов. Например, шпинат и петрушка в холодильнике при +4°С теряют примерно 8% витамина С, а в течение такого же времени при комнатной температуре разрушается до 80% аскорбиновой кислоты. При прямом воздействии солнечных лучей овощи и зелень теряют свою питательную ценность всего за несколько часов.

Чтобы получить максимум витаминов от овощных салатов, нужно соблюдать некоторые рекомендации по хранению их ингредиентов:

продукты перед помещением в холодильник нельзя мыть; хранить зелень нужно в плотно закрытых емкостях; максимальный срок хранения для овощей и зелени 2-3 дня.

Отметим, что для хранения лучше всего использовать пластиковые или керамические емкости.

Как обрабатывать овощи для салата?

Сохранение витаминов в овощах начинается с правильной их очистки. Полезные вещества в большей части сосредоточены под кожурой. В первую очередь это касается картофеля, свеклы, моркови и др. Грубо срезая кожуру, мы своими руками умаляем пользу растительных продуктов. Также нужно учитывать, что:

мыть овощи под горячей водой нельзя, ведь температура также уменьшает количество витаминов в них; органические вещества разрушаются при замачивании очищенных и нарезанных овощей; при нарезании овощей, фруктов и зелени лучше всего пользоваться керамическими ножами, ведь окисление при контакте с металлом уменьшает их пользу; при измельчении овощи выделяют особый фермент — аскорбатоксидазу, разрушающую витамин С, соответственно, чем мельче мы нарезаем растительные продукты, тем меньше аскорбиновой кислоты в них остается.

Очищать и нарезать овощи и зелень, а также заправлять салат нужно непосредственно перед его подачей на стол. Для заправки лучше всего использовать растительное масло, которое, к слову, надо хранить в прохладном темном месте в плотно закрытой бутылке.

Соблюдая все вышеперечисленные меры, вы сможете насладиться не только вкусом различных салатов, но и максимальной их пользой.

Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!