Пью и худею: как сбросить вес с помощью молока

Лето уже не за горами и пора составлять собственный план по достижению идеального тела. Сегодня разберёмся — стоит ли включать в рацион молоко и поможет ли оно привести себя в форму быстрее?

Молоко — важная и полезная часть сбалансированного рациона и отличный продукт для диеты. Оно не только снижает чувство голода, но и улучшает пищеварение. Но самый большой плюс молочных диет — они наполняют организм важными микроэлементами. Главный молочный помощник в борьбе с лишним весом — кальций. Он нормализует обмен веществ и при этом способствует регуляции веса. При нехватке кальция обмен веществ замедляется, повышается выработка кальцитриола, который ухудшает процесс переработки и вывода жиров и мешает разрушению жировой прослойки. В итоге даже самая строгая диета может не привести к желаемому результату. «Кальций в молоке находится в трех формах, ─ рассказывает Светлана Николаевна Исакова, врач гастроэнтеролог. ─ По исследованиям американских ученых, кальций значительно уменьшает количество жира в организме, а конъюгированные линолевые кислоты (КЛГ), содержащиеся в молоке и молочных продуктах, блокируют образование новых жировых отложений. Они ускоряют процесс сжигания жира и наращивания мышечной массы». Заодно молочная диета поможет поддержать упругость кожи. В молоке есть витамин Е, который обеспечивает эластичность и здоровый цвет кожи, регулирует её жировой состав. Молоко сделает кожу чистой и без воспалений, а микротравмы быстро заживут. «Женщинами витамин Е помогает укрепить волосы, становясь эффективным средством в борьбе с выпадением и секущимися кончиками. Ногти укрепляются, снижается их ломкость. Кроме того витамин Е улучшает кровообращение и обменные процессы в организме», ─ отмечает гастроэнтеролог Светлана Исакова.

Кстати, переходить на обезжиренные молочные продукты не стоит. Вся польза молока в важных микроэлементах, большая часть которых─ жирорастворимые. Поэтому кальций и многие другие миероэлементы практически не усваиваются из продуктов с содержанием жира менее 1%. В итоге молоко теряет свою основную функцию — источника полезных веществ. Тем более, что бояться молочных жиров не стоит. Молоко не вносит большой вклад в калорийность диеты — даже цельное молоко в среднем содержит 3,6% жира (около 65 ккал — 100 гр). Сколько надо выпивать молока при сбалансированном питании? Врачи советуют ориентироваться на 1 литр в день. Причём в это количество включены другие молочные продукты — например, кефир, сметана или творог. Можно также устроить молочный разгрузочный день — выпить в течение дня 1 литр молока небольшими порциями. Что делать тем, кто не может пить обычное молоко из-за непереносимости или дискомфорта? Полезная альтернатива традиционному молоку — молоко А2. В этом натуральном молоке естественным образом нет белка А1, а именно этот белок всё больше врачей и учёных называют причиной воспалительных процессов после молока. Научные исследования показывают, что при переваривании белок А1 часто становится причиной формирования и усиления очагов воспаления в желудочно-кишечном тракте. Молоко А2 не содержит белок А1, поэтому легче усваивается и может полностью избавить от непереносимости молока. Белок А1 вызывает неприятные симптомы, которые часто путают с лактазной непереносимостью. Поэтому многие люди, которые испытают трудности с перевариванием обычного молока, без проблем и каких-либо неприятных последствий пьют молоко А2.

Три быстрых рецепта молочных коктейлей для похудения Молоко с куркумой Куркума — ½ ч.л. ; Мёд — 20 г; Подогретое молоко А2 — 175 мл; Горячая вода — 85 мл. Смешайте все компоненты и выпивайте коктейль на ночь. Куркума — известная специя для похудения. Куркума препятствует образованию жира, нормализует процесс обмена веществи выводит лишнюю жидкость из организма. Белковый заряд Творог «Кварк» –100 г; Кефир А2 –100 мл; Молоко А2–250 мл; Персик ½ шт. Рецепт прост — взбейте все ингредиенты в блендере. Такой коктейль станет быстрым и полезным перекусом. Если добавить в коктейль корицу, то она дополнительно поможет разогнать обмен веществ. Молочный завтрак Молоко А2 — 250 мл; Банан — 1 шт; Корица — ½ ч.л. Взбейте молоко и банан в блендере до однородной массы, добавьте корицуи перемешайте еще раз. Сладкий и сытный коктейль станетполезной заменой завтраку.