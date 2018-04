Почему они отказались от мяса: 7 историй звезд-вегетарианцев

BeautyHack рассказыыает, кто из звезд проповедует отказ от мяса и придерживается альтернативной системы питания.

Натали Порман

Натали говорит, что не ест мясо с 8 лет. А причиной столь жестких мер стала медицинская конференция, участники которой ставили эксперименты на живом цыпленке (на нее малышку привел с собой отец). Увиденное настолько шокировало актрису, что мясо моментально было отправлено в «блек-лист», а вместе с ним и рыба, яйца, сыр и молоко (чем они провинились — непонятно).

Сегодня ежедневный рацион Натали состоит из смузи, овощных супов, салатов, пасты и круп. Пытались ли родители будущей звезды уговорить ее снова есть мясо — остается только догадываться. Кстати, Портман одна из немногих, кто не призывает всех примкнуть к вегетарианцам и считает, что на такой образ жизни должны быть серьезные причины.

«Очень плохая мамочка» Кристен Белл утверждает, что отказалась от мяса в 11 лет (вот она, пресловутая демократия в семье!). Но, в отличие от Натали Портман, на этот шаг будущую актрису толкнули не гуманистические порывы, а обычная лень! Кристен признается, что ей тяжело было пережевывать мясо, да и его вкус не вызывал у нее бурю восторга. Поэтому малышка (кстати, рост актрисы всего 155 см) пошла по пути наименьшего сопротивления и отказалось от того, что ей так сложно давалось.

Оливию Уйалд не раз признавали одной из самых красивых актрис Голливуда. Звезда «Порочных связей» убеждена, что своему благоухающему внешнему виду она обязана активному образу жизни и вегетарианству. Правда, отбросив в сторону жеманство, актриса всегда добавляет, что отказ от мяса дается ей не без труда. Однако результаты такой системы питания настолько ее поражают (в хорошем смысле, разумется), что Оливия продолжает питаться зелеными смузи и овощными рагу.

Правда, несколько раз актрисе не хватало силы воли, и она снова становилась мясоедом, оправдывая себя серьезными стрессами (разводом с Тао Русполи, например).

Оливия Уайлд настоятельно рекомендует всем отказаться от мяса, мотивируя это тем, что после перехода на вегетарианство ее самочувствие значительно улучшилось.

Камерон Диаз

Камерон Диаз, в отличие от своих киношных героинь, — ярая пропагандистка здорового образа жизни и правильного питания. Актриса отказалась от мяса после того, как услышала историю, леденящую кровь: у свиней и 3-х летних детей одинаковый уровень интеллекта (научного доказательства этому до сих пор нет). В то время племянница Камерон находилась именно в этом «сладком» возрасте, поэтому сея гипотеза очень впечатлила актрису.

Мадонна — образец того, как должна выглядеть женщина в 58 лет. Стройные ноги, ухоженные волосы и ни единого лишнего сантиметра на талии. Певица убеждена (и пытается в этом убедить других), что за великолепную физическую форму нужно сказать «спасибо» не фитнесу, а отказу от продуктов животного происхождения.

Причина веганства Мадонны — религия (звезда исповедует каббалу). Кстати, мучное и сладкое аквица тоже не ест, но это уже не по религиозным соображениям.

Основа рациона Мадонны: овощи, фрукты, рис и овощи. Жесткие гастронимические ограничения распространяются на всех членов звездной семьи. Увлекшаяся духовными практиками мама, наложила табу даже на рождественскую индейку.

Актриса Кейт Уинслет славится своим принципиальным характером: если что-то решила — ни шагу назад. Звезда — убежденная вегетарианка. Актриса водит тесную дружбу с PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), снимается в пропагандистских роликах и поддерживает петиции против жестокого обращения с животными.

Ежедневный рацион Кейт не слишком разнообразен: зеленые овощи и фруткы, иногда рыба и морепродуткты (с ними звезда расстаться не готова). Такой же системы питания придерживаются и дети акрисы. А вот нравится ли им это, или нет — остается только догадываться.

Актриса отказалась от мяса совсем недавно, в отличие от своих звездных единомышленников, не употребляющих продукты животного происхождения с детства.

Она признается, что попытки перейти на такую систему питания были и раньше (еще в школе), но все они заканчивались провалом. По слован Энн, несколько лет назад ей просто перестало хотеться мяса, чему она была несказанно рада.