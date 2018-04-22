Сырники

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Творог 9% — 750 г Сыр Филадельфия — 150 г Сахар — 85 г Мука пшеничная в/с — 75 г Яйцо — 1 шт.

Сахар ванильный — 8 г Мука пшеничная в/с (на подпыл) — 10 г Масло растительное — 20 г Сахарная пудра — 2 г Мята — 1 г Сметана — 40 г Варенье вишневое — 40 мл Приготовление:

В миске соединить все необходимые для них ингредиенты для сырников и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), из творожной массы сформировать 20 сырников круглой формы (по 50 г) диаметром 6 см, высотой 1,5 см. В сковороде разогреть растительное масло (сковорода и масло не должны быть сильно раскалены!) и выложить сырники. Обжарить их до образования светло-золотистой корочки с двух сторон. Переложить сырники на противень, застеленный пергаментом, и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 10–12 минут. Готовые сырники выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой через мелкое сито. Украсить блюдо мятой. Сметану и варенье подать в отельных соусниках.

Фото: архивресторана