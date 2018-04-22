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Сырники 

Passion.ru 41 минуту назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
(на 4 порции)
Творог 9% — 750 г  Сыр Филадельфия — 150 г  Сахар — 85 г  Мука пшеничная в/с — 75 г  Яйцо — 1 шт.
Сахар ванильный — 8 г  Мука пшеничная в/с (на подпыл) — 10 г  Масло растительное — 20 г  Сахарная пудра — 2 г  Мята — 1 г  Сметана — 40 г  Варенье вишневое — 40 мл  Приготовление:
В миске соединить все необходимые для них ингредиенты для сырников и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), из творожной массы сформировать 20 сырников круглой формы (по 50 г) диаметром 6 см, высотой 1,5 см. В сковороде разогреть растительное масло (сковорода и масло не должны быть сильно раскалены!) и выложить сырники. Обжарить их до образования светло-золотистой корочки с двух сторон. Переложить сырники на противень, застеленный пергаментом, и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 10–12 минут. Готовые сырники выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой через мелкое сито. Украсить блюдо мятой. Сметану и варенье подать в отельных соусниках.
Фото: архивресторана
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