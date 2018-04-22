10 специй, которые повысят иммунитет

Весной наш организм как никогда нуждается в поддержке. Но не спешите в аптеку: на вашей кухне наверняка найдется пара-тройка специй — помощников, которые поддержат ослабевший за зиму иммунитет. Просто не забывайте добавлять их в повседневные блюда.

Мускатный орех богат витаминами А, В, С, фолиевой кислотой, магнием, калием и цинком. Они-то и защитят организм в сезон гриппов и простуды. А еще высокая концентрация магния в мускатном орехе помогает расслабиться и избавиться от бессонницы. В народной медицине его используют в качестве болеутоляющего средства, а также при расстройстве желудка.

Во что его добавить? В выпечку, творожные десерты, супы, блюда из овощей и мяса. Например, в Голландии мускатный орех добавляют чуть ли не во все блюда. Картофель, макароны, мясо, кондитерские изделия и даже пиво не обходятся без этой пряности.

Куркуму не случайно называют природным антибиотиком, ведь это одно из самых сильных натуральных средств в борьбе с болезнями. Из-за противовоспалительных, антибактериальных и противовирусных свойств куркума с древних времен используется в китайской медицине. А еще эта пряность снижает риск развития рака и помогает в снижении веса.

Во что добавить? В блюда из риса и картофеля, к овощам, в соусы практически к любым блюдам, а также в смузи, коктейли и чаи.

Кардамон — очень мощный антисептик, с давних пор его используют при лечении различных инфекций и простудных заболеваний. Эта пряность помогает при кашле и боли в горле. Кроме того, кардамон ускоряет обмен веществ и стимулирует пищеварительную систему. Во многих странах настойку из кардамона, прокипяченного с имбирем, используют для облегчения пищеварения.

Во что добавить? В блюда из риса, салаты, десерты и напитки (например, глинтвейн).

Имбирь обладает сильными противовоспалительными свойствами и помогает облегчить боль. А еще это одно из самых известных народных средств, улучшающих пищеварение.

Кстати, свежий имбирь полезнее сушеного. Так что лучше использовать его в свежем виде, натерев на мелкой терке или порезав кружочками. Свежий имбирь можно хранить в холодильнике до трех недель, а в морозильной камере — шесть месяцев.

Во что добавить? В блюда из бобовых, молочные продукты, рыбу, жареные блюда, и, конечно, в чай.

Анис звездчатый — одна из самых любимых пряностей Китая. Китайцы использовали анис в качестве приправы еще до нашей эры! Европейцы узнали его аромат и вкус только в начале 16 века и тут же полюбили за идеальное сочетание с выпечкой.

Эта пряность — прекрасный помощник при борьбе с вирусными заболеваниями и сильным кашлем. А еще она помогает быстро освежить дыхание.

Во что добавить? В чаи и десерты (анис отлично сочетается с шоколадом и цитрусовыми), овощные рагу, в мясо и птицу при запекании, говяжьи супы.

Корица — одна из самых целебных специй, обладающая сильными противовоспалительными и противовирусными свойствами. Она пользуется большой популярностью в аюрведической медицине за счет обезболивающего и антисептического действия. Ее применяют для профилактики и лечения гриппа и простуды.

Полезнее всего смесь молотой корицы с медом. Она помогает справиться с болью в горле, заложенностью носа и кашлем.

Во что добавить? В выпечку, чаи и коктейли, каши и овощные рагу.

Благодаря антисептическим и тонизирующим свойствам розмарин помогает при простуде, головных и мышечных болях, облегчает симптомы астмы. Очень часто его используют в ароматерапии, поскольку розмарин успокаивает, лечит усталость и улучшает настроение.

Кстати, раньше в палатах, где лежали больные люди, жгли веточки розмарина и можжевеловые шишки, чтобы продезинфицировать воздух.

Во что добавить? Розмарин хорошо сочетается с мясом, рыбой, грибами и жареной птицей. Его добавляют в маринады, к супам и овощным салатам.

Чабрец (он же тимьян) был известен еще в Древнем Риме: солдаты купались в воде, настоянной на этой пряности, чтобы набраться сил. В народной медицине его широко используют для полоскания горла и создания отваров от кашля, при бронхитах и астме.

Во что добавить? В жареное на гриле мясо, птицу, салаты из картофеля и помидоров, бульоны и супы.

Шалфей — одно из лучших противомикробных средств. Его широко применяют в народной медицине для лечения воспалений и понижения температуры. Отвары из этого растения пьют при вирусных инфекциях, потере голоса, для избавления от ангины.

Во что добавить? В салаты, омлеты, жареные овощи, в курицу, свинину и рыбу при запекании.

Гвоздика помогает повысить иммунитет и справиться с болезнетворными бактериями. А еще ее используют для профилактики гриппа, повышения аппетита и устранения неприятного запаха изо рта.

Во что добавить? В глинтвейн, чай, выпечку, соусы для макарон.

Берите на заметку полезные свойства пряностей, учитывайте, с какими продуктами лучше сочетаются те или иные специи, и экспериментируйте со вкусами, создавая новые соусы для гарниров и приправы для мясных и рыбных блюд.