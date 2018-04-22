Сладость в радость: 10 десертов, от которых не поправляются

Рецептов сладких лакомств немало, мы выбрали для вас наиболее простые в приготовлении. Многие из них состоят всего из 3-4 ингредиентов, зато вкуса и пользы — хоть отбавляй. Вместо муки — овсяные хлопья или измельченные орешки, минимум сахара, максимум свежих фруктов и ягод.

1. Смешать в блендере все ингредиенты — греческий йогурт, малину, лимонный сок, лимонную цедру и мед. Должна получиться густая однородная смесь.

2. Разложить смесь по формам и убрать в морозилку на 1-2 часа.

3. После того, как мороженое затвердеет, подавать к столу.

1. Разогреть духовку до 160 градусов.

2. Высыпать кокосовую стружку на противень и запекать в течение 5 минут, пока она слегка не обжарится. Вынуть из духовки, переложить на тарелку и дать остыть.

3. Яблоки разрезать пополам и вынуть сердцевину.

4. Масло нарезать на 6 небольших кусочков.

5. Выложить яблоки в форму для выпечки и в сердцевину каждого из них положить кусочек масла, посыпав молотой корицей.

6. В духовке, разогретой до 160 градусов, запекать яблоки 30 минут.

7. Пока яблоки запекаются, в небольшой миске перемешать маскарпоне, кленовый сироп, корицу, ванильный экстракт и мускатный орех.

8. Достать яблоки из духовки. Украсить каждую половинку 1-2 столовыми ложками смеси с маскарпоне, сверху посыпать поджаренной кокосовой стружкой. Подавать в теплом виде.

1. Поломать шоколад на дольки и, положив в чашку для микроволновой печи, растопить его до однородности в микроволновке. Тщательно перемешать.

2. Вылить в растопленный шоколад кокосовое молоко и 2 капли масла перечной мяты. С помощью венчика тщательно перемешать все ингредиенты до гладкости.

3. Накрыть чашку пищевой пленкой и убрать в холодильник на 3-4 часа.

4. Достать из холодильника и с помощью миксера на низкой, а затем на средней скорости взбить мусс.

5. Разложить мусс по небольшим бокалам и украсить мятой.

1. Измельчить в блендере миндаль, курагу и финики, тщательно перемешать.

2. Добавить к смеси кокосовую стружку, семена чиа и корицу, перемешать.

3. Выложить смесь в форму, выложенную бумагой для выпечки, равномерно распределить и плотно прижать руками ко дну.

4. Убрать форму в холодильник на 30-45 минут.

5. Достав из холодильника, нарезать батончики на небольшие порции. Сытное и полезное лакомство готово!

1. На водяной бане растопить шоколадную стружку, тщательно перемешать с миндальным молоком.

2. Вылить небольшое количество шоколадной смеси в формочки и убрать в морозилку на 5-10 минут.

3. Пока шоколад находится в морозильной камере, пюрировать банан с помощью вилки или блендера.

4. Достать формочки с шоколадом и в каждую положить немного бананового пюре.

5. Заполнить формочки оставшимся шоколадом.

6. Убрать в холодильник до тех пор, пока конфеты не затвердеют.

1. Измельчить с помощью блендера все ингредиенты для основы — миндаль, грецкие орехи и финики.

2. Смазать форму сливочным маслом, выложить в нее смесь, равномерно распределить и плотно прижать руками ко дну. Убрать основу чизкейка в холодильник.

3. С помощью блендера измельчить кешью и малину, тщательно перемешать.

4. Добавить в смесь остальные ингредиенты начинки — лимонный сок, кокосовое масло, кленовый сироп и соль. Перемешать, затем выложить полученную смесь на основу чизкейка, разровнять и убрать в холодильник на ночь.

Перед подачей к столу украсить ягодами и фруктами.

1. Разогреть духовку до 160 градусов.

2. Противень для выпечки выложить фольгой и отложить.

3. Разрезать персики пополам, вынув косточки.

4. В сердцевину каждого персика положить ½ ст.л. масла, ½ ст.л. меда и посыпать корицей.

5. Выложить персики на противень и убрать в духовку на 20-30 минут, пока они не станут мягкими и золотисто-коричневыми по краям.

6. Осторожно выньте персики из духовки и дайте им немного остыть. Подавать теплыми, выложив каждый персик на 50 г греческого йогурта.

1. Пюрировать бананы с помощью блендера или вилки.

2. Тщательно перемешать банановое пюре с овсяными хлопьями.

3. Разделить смесь на 16 кусочков, скатать из них шарики и приплюснуть с обеих сторон.

4. Противень выложить пергаментом, смазать сливочным маслом и выложить печенье.

5. Каждое печенье посыпать сверху шоколадными каплями и убрать в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

6. Достать печенье из духовки через 15 минут, немного остудить и подавать к столу.

По желанию шоколадную крошку можно заменить на любые орешки или кокосовую стружку.

1. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить противень пергаментом и отложить в сторону.

2. Измельчить орехи с помощью блендера, затем добавить туда растопленное сливочное масло, мед, корицу и соль. Тщательно перемешать.

3. В миске среднего размера с помощью миксера смешать сыр, сахар и ванильный экстракт. Должна получиться гладкая, блестящая смесь.

4. В греческий йогурт добавить сок лайма и яичные белки. Взбить до пышности. Добавить туда сырную смесь и тщательно перемешать.

5. Выложить на противень ореховую смесь для основы, разровнять ее, а сверху выложить начинку.

6. Выпекать в духовке 30-35 минут.

7. Вынуть из духовки, остудить и разрезать на порции. Каждую порцию украсить лаймом.

1. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить противень пергаментом и отложить в сторону.

2. В глубокой миске смешать все ингредиенты для основы — растопленное масло, овсяные хлопья, муку, мед, коричневый сахар, лимонную цедру и соль. Смесь должна быть немного рассыпчатой.

3. Стакан получившейся смеси отложить в сторону (ею потом нужно будет посыпать печенье сверху). Оставшуюся смесь равномерно распределить в противне.

4. Приготовить начинку: в небольшой миске смешать чернику, коричневый сахар, лимонный сок и 1 ч.л. муки.

5. Выложить начинку на основу, сверху равномерно присыпать оставшейся смесью. По желанию посыпать молотой корицей.

6. Выпекать в духовке в течение 50 минут. Затем вынуть из духовки, дать постоять 10-15 минут, разрезать на порции и подавать к столу.