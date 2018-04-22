3 десерта без глютена, которые вы ещё никогда не готовили

250 calories

Миндальный пирог с комбуча-ягодами

Лёгкий пирог с необычным сочетанием миндаля и клубники, вымоченной в комбуче (напитке, также известном как чайный гриб). Миндальный пирог с комбуча-ягодами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Мука (миндальная) 1 + ¼ стакана Клубника 1 стакан Яйца 4 шт. Сахар ½ стакана Крахмал (кукурузный) ¼ стакана Комбуча ¼ стакана Разрыхлитель 1 ч. л. Ваниль щепотка

Смешайте в миске яичные желтки, ваниль и ¼ стакана сахара.

В другой миске смешайте миндальную муку, разрыхлитель и крахмал.

Объедините две смеси.

Взбейте миксером белки яиц с ¼ стакана сахара.

Добавьте белки к основному тесту и хорошо перемешайте.

Выложите тесто в круглую форму, смазанную маслом, и выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

Пока пирог выпекается, нарежьте клубнику на кусочки и смешайте её в миске с комбучей и сахаром. Оставьте на 30 минут.

Готовый пирог остудите и украсьте ягодами.

90 calories

Кокосовые печенья

Нежные печенья без муки и сахара, которые готовятся всего из четырёх ингредиентов. Кокосовые печенья СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 90 ккал

Ингредиенты

Кокосовая стружка 1,5 стакана Яйца (белки) 3 шт. Сироп (агавы) ¼ стакана Ваниль щепотка

Взбейте яичные белки миксером до пиков.

Смешайте взбитые белки с сиропом, кокосовой стружкой и ванилью.

Слепите из этой массы небольшие печенья и выложите их на застеленный пекарской бумагой противень.

Выпекайте печенья 10—15 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

250 calories

Батончики с кэробом

Кокосовые батончики с кэробом без сахара и муки — отличная альтернатива шоколаду и сладостям из магазина. Батончики с кэробом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Кокосовый урбеч 150 г Масло (кокосовое) 45 мл Кэроб (порошок) 25 г Кокосовая стружка (молотая) 2 ст. л.

Растопите кокосовый урбеч и масло на водяной бане.

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Разлейте по небольшим силиконовым формочкам и уберите в холодильник на час. Готово!

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