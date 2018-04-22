Ризотто с грибами и сыром

Отличное решение для сытного, но низкокалорийного ужина. Приятного аппетита!

Ингредиенты

Грибы 400 г чеснок 2-3 зубчика

рис 400 г сливочное масло 2— ст. ложки

зелень (по желанию) пучок

оливковое масло по вкусу

твердый сыр 150 г соль по вкусу

Способ приготовления

Итак, берем грибы, чистим, моем и мелко нарезаем. Затем заливаем водой, солим и отвариваем. Готовые грибы выкладываем на тарелку, а бульон сохраняем. Он пригодится для приготовления.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Дальше, чеснок пропускаем через чесночницу и слегка поджариваем в смеси оливкового и сливочного масла.

Потом, выкладываем на сковороду рис, чуть-чуть обжариваем его до прозрачности.

Затем вливаем часть бульона и тушим примерно 20 минут, периодически помешивая. При необходимости подливаем жидкость.

Добавляем отваренные грибы, мелко нарезанную зелень и продолжаем готовить еще несколько минут.

Снимаем ризотто с огня, раскладываем по тарелкам и посыпаем тертым сыром.