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Ризотто с грибами и сыром
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Ризотто с грибами и сыром 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Отличное решение для сытного, но низкокалорийного ужина. Приятного аппетита!
Ингредиенты
Грибы 400 г  чеснок 2-3 зубчика
рис 400 г  сливочное масло 2— ст. ложки
зелень (по желанию) пучок
оливковое масло по вкусу
твердый сыр 150 г  соль по вкусу
Способ приготовления
Итак, берем грибы, чистим, моем и мелко нарезаем. Затем заливаем водой, солим и отвариваем. Готовые грибы выкладываем на тарелку, а бульон сохраняем. Он пригодится для приготовления.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Дальше, чеснок пропускаем через чесночницу и слегка поджариваем в смеси оливкового и сливочного масла.
Потом, выкладываем на сковороду рис, чуть-чуть обжариваем его до прозрачности.
Затем вливаем часть бульона и тушим примерно 20 минут, периодически помешивая. При необходимости подливаем жидкость.
Добавляем отваренные грибы, мелко нарезанную зелень и продолжаем готовить еще несколько минут.
Снимаем ризотто с огня, раскладываем по тарелкам и посыпаем тертым сыром.
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