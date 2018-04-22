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Постная запечённая свекла
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Постная запечённая свекла 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкусная, полезная и сытная свекла — придётся вам по вкусу!
Ингредиенты
Свекла 4-5 шт.
корица 1 ст. л.
сок апельсиновый 1 стакан
масло растительное 50 г  Способ приготовления
Берем свеклу небольшого размера и разрезаем на две или четыре части. Далее свеклу нужно выложить в форму для запекания.
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Посыпать сверху корицей, сбрызнуть растительным маслом, налить апельсиновый сок и прикрыть фольгой.
Важно! Запекать в духовке при температуре 180 градусов от 40 минут и до полутора часов. Это зависит от размера свеклы.
После того как свекла достаточно пропечётся, ей нужно дать остыть, выложить на блюдо и полить соком от запекания.
Кстати эту свеклу можно использовать как ингредиент к салату! Для этого нужно взять апельсин, очистить от кожуры и пленок, нарезать на дольки и выложить поверх свеклы. Апельсины и свеклу украсить цедрой и сбрызнуть оливковым маслом. Свекольный салат готов.
Приятного аппетита!
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