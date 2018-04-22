Постная запечённая свекла

Вкусная, полезная и сытная свекла — придётся вам по вкусу!

Ингредиенты

Свекла 4-5 шт.

корица 1 ст. л.

сок апельсиновый 1 стакан

масло растительное 50 г Способ приготовления

Берем свеклу небольшого размера и разрезаем на две или четыре части. Далее свеклу нужно выложить в форму для запекания.

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Посыпать сверху корицей, сбрызнуть растительным маслом, налить апельсиновый сок и прикрыть фольгой.

Важно! Запекать в духовке при температуре 180 градусов от 40 минут и до полутора часов. Это зависит от размера свеклы.

После того как свекла достаточно пропечётся, ей нужно дать остыть, выложить на блюдо и полить соком от запекания.

Кстати эту свеклу можно использовать как ингредиент к салату! Для этого нужно взять апельсин, очистить от кожуры и пленок, нарезать на дольки и выложить поверх свеклы. Апельсины и свеклу украсить цедрой и сбрызнуть оливковым маслом. Свекольный салат готов.

Приятного аппетита!