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Минус 19 кг за 3 месяца: диетолог Ким Кардашьян рассказала о секретах ее питания
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Минус 19 кг за 3 месяца: диетолог Ким Кардашьян рассказала о секретах ее питания 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Быстро стать стройной, набрав так много — непросто, но Ким удалось это сделать с помощью диетолога и упорства в достижении желанной цели.
Не так давно Ким Кардашьян (Kim Kardashian) стала мамой во второй раз. Звезда родила мальчика, которому дала имя Сэйнт. За время беременности она поправилась на 27 килограммов, о чем сильно переживала. После родов Ким почти сразу же села на диетуи отправилась в спортзал. Результат не заставил себя ждать: за три месяца звезда скинула 19 килограммов. Диетолог Киоллет Хаймовитч, которая помогает Ким худеть, рассказала о принципах питания, которых придерживается ее клиентка.
Как сообщает RedBook, Ким сидит на диете Аткинса, при которой ограничивается потребление углеводов. Она прибегает к ней далеко не в первый раз: с этой системой питания звезду познакомил отец Роберт Кардашьян, когда она училась в колледже. Чтобы не испытывать чувства голода, Ким употребляет белок при каждом приеме пищи. Это могут быть яйца, курица, рыба или красное мясо.
Диета не рекомендует есть сыр, однако Киоллет разрешает звездной клиентке добавлять его в блюда. По словам диетолога, Ким может съесть не более 100 граммов сыра в день, а также масло и сметану в небольших количествах.
Ким потребляет около 1800 калорий в день. Она кормит грудью, поэтому ей не рекомендуются низкокалорийные диеты. Киоллет отмечает, что в целом нельзя себя сильно ограничивать. Когда человек испытывает сильное чувство голода, он часто срывается и съедает, например, пончик.
У Ким также есть «черный список» продуктов, в который входят сахар, конфеты, печенье, крекеры, белая мука и белый рис. Киоллет поставила ей планку — минус 900 граммов в день. Быстрее, по ее мнению, кормящим матерям терять вес нельзя.
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