Овощная пицца-гриль

Легкая пицца для поклонников вегетарианского питания.

Ингредиенты

Крупные шляпки шампиньонов (мелко нарезать) 2 маленькая красная луковица (нарезать кольцами) 1 тыква (нарезать кусочками) 200 г оливковое масло 1 ст. ложка

тесто для пиццы 500 г помидоры-сливки (нарезать тонкими кружочками) 2 сыр моцарелла (натереть на крупной терке) 50-60 листья базилика горсть

Способ приготовления

Смажьте маслом с помощью кулинарной кисти грибы, лук и кусочки тыквы. Посолите и поперчите.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел КухняИтальянская

Запекайте овощи, и грибы на гриле 5–6 минут на среднем огне под крышкой — они должны стать мягкими и золотисто-коричневыми.

Кольца лука снимите, как только они потемнеют, и отложите.

Остальные овощи и грибы продолжайте запекать на маленьком огне.

Раскатайте тесто на сбрызнутой маслом фольге в форме двух прямоугольников. Осторожно отделите тесто от фольги и поджарьте на гриле 3 минуты — до хрустящей корочки. Переверните корочкой вниз и быстро выложите овощи, грибы и сыр.

Запекайте 2–3 минуты, разделите на порции и посыпьте базиликом.