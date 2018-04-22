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Овощная пицца-гриль
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Овощная пицца-гриль 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкая пицца для поклонников вегетарианского питания.
Ингредиенты
Крупные шляпки шампиньонов (мелко нарезать) 2  маленькая красная луковица (нарезать кольцами) 1  тыква (нарезать кусочками) 200 г  оливковое масло 1 ст. ложка
тесто для пиццы 500 г  помидоры-сливки (нарезать тонкими кружочками) 2  сыр моцарелла (натереть на крупной терке) 50-60  листья базилика горсть
Способ приготовления
Смажьте маслом с помощью кулинарной кисти грибы, лук и кусочки тыквы. Посолите и поперчите.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел  КухняИтальянская
Запекайте овощи, и грибы на гриле 5–6 минут на среднем огне под крышкой — они должны стать мягкими и золотисто-коричневыми.
Кольца лука снимите, как только они потемнеют, и отложите.
Остальные овощи и грибы продолжайте запекать на маленьком огне.
Раскатайте тесто на сбрызнутой маслом фольге в форме двух прямоугольников. Осторожно отделите тесто от фольги и поджарьте на гриле 3 минуты — до хрустящей корочки. Переверните корочкой вниз и быстро выложите овощи, грибы и сыр.
Запекайте 2–3 минуты, разделите на порции и посыпьте базиликом.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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