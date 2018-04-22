Меню первого обеда на «Титанике» ушло с молотка

Как передаёт ВВС, обед из указанного меню подавали офицером лайнера в первый день ходовых испытаний судна 2 апреля 1912 года. Перечень блюд состоит из осветлённого говяжьего или куриного бульона, «сладкого мяса», ягнёнка в мятном соусе, сёмги, жареной курицы, тушёной ветчины со шпинатом, цветной капусты и варёной картошки на гарнир. На десерт предлагались пирожные, пудинг и королевские груши.

По данным РИА Новости, меню забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтоллер, выживший в катастрофе. Он отдал буклет жене 10 апреля, когда судно покинуло порт Саутгемптона.

Самый большой на тот момент пассажирский лайнер затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в результате столкновения с айсбергом.