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Меню первого обеда на «Титанике» ушло с молотка
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Меню первого обеда на «Титанике» ушло с молотка 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт ВВС, обед из указанного меню подавали офицером лайнера в первый день ходовых испытаний судна 2 апреля 1912 года. Перечень блюд состоит из осветлённого говяжьего или куриного бульона, «сладкого мяса», ягнёнка в мятном соусе, сёмги, жареной курицы, тушёной ветчины со шпинатом, цветной капусты и варёной картошки на гарнир. На десерт предлагались пирожные, пудинг и королевские груши.
По данным РИА Новости, меню забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтоллер, выживший в катастрофе. Он отдал буклет жене 10 апреля, когда судно покинуло порт Саутгемптона.
Самый большой на тот момент пассажирский лайнер затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в результате столкновения с айсбергом.
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