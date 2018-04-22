Паста с тунцом

Предлагаем к вашему столу пасту с тунцом! Приятного аппетита!

Ингредиенты

Тонкие макароны спагетти 400 г тунец консервированный 1 баночка

кедровый орех 1 / 3 ст.

оливковое масло 2 ст.л.

мелко тертая лимонная цедра 3 ч.л.

лимонный сок 1 / 4 ст.

порезанные листья петрушки 1 / 3 ст.

Способ приготовления

Отварить макароны в большой кастрюле, в кипящей подсоленной воде до готовности, воду слить. Обжарить кедровые орехи в сковороде на среднем огне в течение 1-2 минут до золотистого цвета. Слить сок из консервы тунца, переложить его в миску. Добавить масло, лимонную цедру, лимонный сок, зелень петрушки, кедровые орехи и макаронных изделий. Хорошо перемешать. Подавать, посыпав лимонной цедрой.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская