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Паста с тунцом
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Паста с тунцом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Предлагаем к вашему столу пасту с тунцом! Приятного аппетита!
Ингредиенты
Тонкие макароны спагетти 400 г  тунец консервированный 1 баночка
кедровый орех 1 / 3 ст.
оливковое масло 2 ст.л.
мелко тертая лимонная цедра 3 ч.л.
лимонный сок 1 / 4 ст.
порезанные листья петрушки 1 / 3 ст.
Способ приготовления
Отварить макароны в большой кастрюле, в кипящей подсоленной воде до готовности, воду слить. Обжарить кедровые орехи в сковороде на среднем огне в течение 1-2 минут до золотистого цвета. Слить сок из консервы тунца, переложить его в миску. Добавить масло, лимонную цедру, лимонный сок, зелень петрушки, кедровые орехи и макаронных изделий. Хорошо перемешать. Подавать, посыпав лимонной цедрой.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
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