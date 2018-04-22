Паста «Примавера»

«Primavera» в переводе с итальянского означает «весна». В этом блюде традиционно используют первые весенние овощи и зелень.

Ингредиенты

Обезжиренные сливки 1/2 стакана

сливочное масло 3 столовые ложки

грибы шиитаке (почистить, ножки обрезать, шляпки нарезать дольками) 115 г цукини маленькие (нарезать тонкой соломкой) 2 стебель зеленого лука (мелко нарезать) 4 мелко нарезанная петрушка 1 столовая ложка

фетуччине (плоская лапша) 450 г спаржа (очистить и нарезать кусочками 3 см) 450 г молодой горошек в стручках (удалите жесткие волокна) 100 г соль 1/4 чайной ложки

Способ приготовления

1. В сотейнике нагрейте сливки, доведите до кипения и кипятите 1 минуту. Снимите с огня и отложите в сторону.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

2. В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте грибы и готовьте минуту, помешивая. Введите цукини и готовьте еще 3 минуты, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Снимите с огня, добавьте зеленый лук и петрушку.

3. В большой кастрюле отварите пасту согласно инструкции на упаковке. Спустя 7 минут добавьте в воду, в которой варится паста, спаржу и горошек. Готовьте еще 3-5 минут, пока паста и овощи не станут мягкими. Слейте воду, оставив полстакана.

4. В подогретой емкости смешайте пасту и овощи, пармезан и соль. Залейте сливочно-грибным соусом, водой, в которой варились феттуччине, и еще раз перемешайте.

Автор: «Домашний Очаг»