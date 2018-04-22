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Голландское фондю
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Голландское фондю 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Сырное фондю — ароматное и вкусное, идеально подойдет для теплой дружеской встречи.
Ингредиенты
Маленькая луковица 1/2  молоко 1 стакан
тертый голландский сыр 500 г  зерна тмина 2 чайные ложки
кукурузная мука 3 чайные ложки
джин 3 столовые ложки
Способ приготовления
1. Котелок для фондю натрите половинкой луковицы. Затем налейте туда молоко и нагревайте, пока оно не начнет закипать.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
2. Постепенно добавьте в молоко сыр. Продолжайте нагревать, помешивая, пока сыр не расплавится. Добавьте тмин.
3. В отдельной миске смешайте кукурузную муку с джином. Затем добавьте ее в сырную смесь и держите на огне 2-3 минуты, пока она не станет жирной и кремообразной. Подавайте с хлебными палочками и оливками.
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