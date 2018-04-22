Голландское фондю

Сырное фондю — ароматное и вкусное, идеально подойдет для теплой дружеской встречи.

Ингредиенты

Маленькая луковица 1/2 молоко 1 стакан

тертый голландский сыр 500 г зерна тмина 2 чайные ложки

кукурузная мука 3 чайные ложки

джин 3 столовые ложки

Способ приготовления

1. Котелок для фондю натрите половинкой луковицы. Затем налейте туда молоко и нагревайте, пока оно не начнет закипать.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

2. Постепенно добавьте в молоко сыр. Продолжайте нагревать, помешивая, пока сыр не расплавится. Добавьте тмин.

3. В отдельной миске смешайте кукурузную муку с джином. Затем добавьте ее в сырную смесь и держите на огне 2-3 минуты, пока она не станет жирной и кремообразной. Подавайте с хлебными палочками и оливками.