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Рисовая каша с тыквой и яблоками
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Рисовая каша с тыквой и яблоками 

Карельские вести 2 часа назад
Рецепт вкусной и полезной каши.
Ингредиенты
Рис 125 г  молоко 1 л  тыква 250 г  мед 1 ст.л.
яблоко 1 шт.
Способ приготовления
Тыкву порезать кубиками. Рис промыть под струей холодной воды.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тыкву залить водой, варить до готовности и нарезать. В воду, в которой варилась тыква, добавить молоко и варить рис 30 минут. В полуготовый рис добавить нарезанную тыкву.
Перемешать, добавить мед и кусочки очищенного яблока, выключить огонь и оставить на 10 минут. По желанию добавить изюм.
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