Рисовая каша с тыквой и яблоками

Рецепт вкусной и полезной каши.

Ингредиенты

Рис 125 г молоко 1 л тыква 250 г мед 1 ст.л.

яблоко 1 шт.

Способ приготовления

Тыкву порезать кубиками. Рис промыть под струей холодной воды.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тыкву залить водой, варить до готовности и нарезать. В воду, в которой варилась тыква, добавить молоко и варить рис 30 минут. В полуготовый рис добавить нарезанную тыкву.

Перемешать, добавить мед и кусочки очищенного яблока, выключить огонь и оставить на 10 минут. По желанию добавить изюм.