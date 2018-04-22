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Ляпалка — секретный инструмент дачника для посева
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Ляпалка — секретный инструмент дачника для посева 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Проводила сегодня второй посев редиса — в тепличке, где позже высажу сладкий перец — и, естественно, не обошлась без своего любимого огородного инструмента — ЛЯПАЛКИ)))
Опытные огородники знают, что для прорастания семян полезен их плотный контакт с влажным грунтом — именно поэтому засеянные рядки, как правило, «прихлопывают» ладонью.
Обыкновенная рейка с закреплённой на ней обычной дверной ручкой справится с этой операцией гораздо результативнее — и быстрее, и ровнее.
Ляпалка — конечно, от слова «лЯпать»)))
Итак, посевной ровик проливаем водой.
Создаём запас влаги для семян
Раскладываем семена овощей — редис, морковь, петрушку, пастернак и так далее…
Сеем редис
Слегка присыпаем семена компостом…
Что называется, «присаливаем» семена
ЛЯПАЛКОЙ обжимаем грунт по всему рядку.
Проходим по всему рядку
Семена расположились на одинаковой глубине
Сверху ещё компост — в случае с редисом слой около 1 см.
Сверху уже не поливаем — почвенной корки не будет.
Редиска, в добрый путь))) к майскому столу!
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