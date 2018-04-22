Ляпалка — секретный инструмент дачника для посева

Проводила сегодня второй посев редиса — в тепличке, где позже высажу сладкий перец — и, естественно, не обошлась без своего любимого огородного инструмента — ЛЯПАЛКИ)))

Опытные огородники знают, что для прорастания семян полезен их плотный контакт с влажным грунтом — именно поэтому засеянные рядки, как правило, «прихлопывают» ладонью.

Обыкновенная рейка с закреплённой на ней обычной дверной ручкой справится с этой операцией гораздо результативнее — и быстрее, и ровнее.

Ляпалка — конечно, от слова «лЯпать»)))

Итак, посевной ровик проливаем водой.

Создаём запас влаги для семян

Раскладываем семена овощей — редис, морковь, петрушку, пастернак и так далее…

Сеем редис

Слегка присыпаем семена компостом…

Что называется, «присаливаем» семена

ЛЯПАЛКОЙ обжимаем грунт по всему рядку.

Проходим по всему рядку

Семена расположились на одинаковой глубине

Сверху ещё компост — в случае с редисом слой около 1 см.

Сверху уже не поливаем — почвенной корки не будет.

Редиска, в добрый путь))) к майскому столу!