Яркие и заметные маячки для растений: делаем своими руками

Друзья! Много говорилось на сайте о маячках для растений. И тем не менее хочу поделиться с вами простым и эффективным способом. Идею подглядела в одном садовом журнале. Метод оказался очень даже неплохим.

Нам понадобится:цветные папки-скоросшивателиножницыдырокол

Итак:Купила 5 цветных папок-скоросшивателей (они не дорогие).

Цветные папки-скоросшиватели

Нарезала полоски из цветной части.

Разноцветные полоски

С помощью дырокола сделала отверстия с одного края, другой край заострила.

отверстия на полосках

На полосках написала название сорта и прикрепила к каждому кусту помидоров, перцев, баклажанов ещё в стадии рассады, а также к таре, в которой растения растут (если они пока мелкие).

Веточка оборачивается лентой, в отверстие просовывается другой конец ленты (заострённый) и чуть натягивается. Повзрослевшее растение пересажу в грунт вместе с маячком. Так сорта не перепутаются, что всегда получалось в стадии пересадки в грунт, и мы к концу сезона всегда узнаем, какой сорт дал нам урожай.

Вот так это будет выглядеть на растении

Можно также ориентироваться по цветам полосок: синие — один сорт, зелёные — другой, оранжевые — третий. Полоски подлиннее можно использовать для более крупных растений — кустарников, деревьев.

Может мой неприхотливой метод кому-то и пригодится.