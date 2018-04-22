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Яркие и заметные маячки для растений: делаем своими руками
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Яркие и заметные маячки для растений: делаем своими руками 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Друзья! Много говорилось на сайте о маячках для растений. И тем не менее хочу поделиться с вами простым и эффективным способом. Идею подглядела в одном садовом журнале. Метод оказался очень даже неплохим.
Нам понадобится:цветные папки-скоросшивателиножницыдырокол
Итак:Купила 5 цветных папок-скоросшивателей (они не дорогие).
Цветные папки-скоросшиватели
Нарезала полоски из цветной части.
Разноцветные полоски
С помощью дырокола сделала отверстия с одного края, другой край заострила.
отверстия на полосках
На полосках написала название сорта и прикрепила к каждому кусту помидоров, перцев, баклажанов ещё в стадии рассады, а также к таре, в которой растения растут (если они пока мелкие).
Веточка оборачивается лентой, в отверстие просовывается другой конец ленты (заострённый) и чуть натягивается. Повзрослевшее растение пересажу в грунт вместе с маячком. Так сорта не перепутаются, что всегда получалось в стадии пересадки в грунт, и мы к концу сезона всегда узнаем, какой сорт дал нам урожай.
Вот так это будет выглядеть на растении
Можно также ориентироваться по цветам полосок: синие — один сорт, зелёные — другой, оранжевые — третий. Полоски подлиннее можно использовать для более крупных растений — кустарников, деревьев.
Может мой неприхотливой метод кому-то и пригодится.
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