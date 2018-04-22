Куриные отбивные в маринаде с цукини

А что у вас сегодня на ужин? Наш фирменный рецепт для вашего стола!

Ингредиенты

Цукини среднего размера 3 шт. (по 200-250 г)

оливковое масло 2 ст. л измельченные листья мяты 1/2 ст.

куриные грудки 4 шт. (по 150 г)

лимон 3 шт.

измельченные листья орегано 1 ст. л соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Подготовьте гриль для запекания под крышкой на среднем огне.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Нарежьте цукини вдоль тонкими ломтиками. Обваляйте их в миске в 1 ст. ложке масла с солью и половиной порции мяты.

Натрите 1 ст. ложку цедры из двух лимонов и выдавите 2 ст. ложки сока. Оставшийся лимон разрежьте на 4 дольки. В миске смешайте лимонную цедру и сок с орегано, оставшееся масло, перец и соль. Обваляйте в смеси мясо.

Обжаривайте цукини на гриле с обеих сторон 3 минуты до мягкости. Выложите их на блюдо и посыпьте оставшейся мятой.

Готовьте куриное мясо с обеих сторон под крышкой 5 минут (до готовности). Выложите на блюдо с кабачками и подавайте с лимонными дольками.