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Куриные отбивные в маринаде с цукини
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Куриные отбивные в маринаде с цукини 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
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Ингредиенты
Цукини среднего размера 3 шт. (по 200-250 г)
оливковое масло 2 ст. л  измельченные листья мяты 1/2 ст.
куриные грудки 4 шт. (по 150 г)
лимон 3 шт.
измельченные листья орегано 1 ст. л  соль и перец по вкусу
Способ приготовления
Подготовьте гриль для запекания под крышкой на среднем огне.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Нарежьте цукини вдоль тонкими ломтиками. Обваляйте их в миске в 1 ст. ложке масла с солью и половиной порции мяты.
Натрите 1 ст. ложку цедры из двух лимонов и выдавите 2 ст. ложки сока. Оставшийся лимон разрежьте на 4 дольки. В миске смешайте лимонную цедру и сок с орегано, оставшееся масло, перец и соль. Обваляйте в смеси мясо.
Обжаривайте цукини на гриле с обеих сторон 3 минуты до мягкости. Выложите их на блюдо и посыпьте оставшейся мятой.
Готовьте куриное мясо с обеих сторон под крышкой 5 минут (до готовности). Выложите на блюдо с кабачками и подавайте с лимонными дольками.
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